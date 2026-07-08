Bonos, riesgo país y reinversión: las claves que mira el mercado argentino

El mercado argentino se prepara para una semana clave por el pago de renta y amortización de bonos soberanos, en medio de expectativas por una posible reinversión de capitales y una nueva mejora del riesgo país. En diálogo con Canal E, la directora de Bell Investment, Emilse Córdoba, explicó cómo impactará el cronograma bursátil sobre los inversores.

La especialista también analizó el contexto internacional, marcado por la tensión en Medio Oriente, la suba del petróleo, las dudas sobre la tasa de la Reserva Federal y la rotación de carteras entre tecnológicas y Bitcoin. Según señaló, los mercados se mueven con rapidez y anticipan nuevos focos de incertidumbre.

El mercado mira el petróleo, la inflación y la Fed

Córdoba sostuvo que la suba del petróleo no alcanzó para que el mercado local operara con mayor optimismo. "Los inversores están siempre buscando el próximo conflicto, el próximo problema", explicó.

En ese sentido, remarcó que, una vez despejados algunos frentes locales, como la baja de la inflación, los inversores vuelven a concentrarse en riesgos externos. Entre ellos mencionó la guerra en Medio Oriente, el impacto del crudo sobre la inflación estadounidense y la decisión que pueda tomar la Fed con las tasas.

Rotación de carteras entre tecnológicas y Bitcoin

La directora de Bell Investment también señaló que parte de la volatilidad reciente responde a una rotación de carteras. Según indicó, algunos inversores tomaron ganancias en Big Tech y trasladaron parte de esos flujos hacia Bitcoin.

"Muchas de las inversiones están haciendo toma de ganancias de las tecnológicas y migrando para este activo que es de altísima volatilidad", afirmó. Para Córdoba, el contexto global sigue lejos de ser tranquilo por la combinación de tensiones geopolíticas, inflación y cercanía electoral en Estados Unidos.

Pago de bonos y expectativa de reinversión

Respecto del pago de renta y amortización de bonos soberanos, Córdoba explicó que en julio suele observarse una mayor reinversión que en enero, debido a factores estacionales.

"En julio el porcentaje de reinversión es mayor", sostuvo. Además, señaló que una recomposición en el precio de los bonos y una mejora del riesgo país podrían acompañar el proceso, especialmente luego de las señales dadas por el Gobierno sobre el programa económico y la modificación de la carta orgánica del Banco Central.

Sin embargo, aclaró que el escenario todavía presenta límites. "Todo va mejorando el contexto de Argentina, pero con una Argentina que no termina de despegar", advirtió.

Cómo será el cronograma bursátil tras el feriado

La especialista explicó que, por el feriado del 9 de julio, no habrá mercado. En tanto, el viernes habrá operaciones, pero no liquidaciones, por lo que no habrá cauciones, préstamos ni operaciones con liquidación en contado inmediato.

"El día lunes también van a ver en sus cuentas comitentes acreditada la renta y amortización de los bonos", detalló. Aclaró además que Caja de Valores liquida los dólares como una especie y no como una moneda, por lo que se requiere un trámite interno de la ALyC para transformarlos en saldo disponible.

Qué deben tener en cuenta los inversores

Córdoba remarcó que las personas físicas pueden reinvertir directamente esos dólares sin necesidad de transferirlos al banco y volver a ingresarlos al mercado. Sin embargo, aclaró que todavía existen restricciones para no mezclar las operaciones del MULC con las del mercado de capitales.

Por ese motivo, indicó que muchas operaciones pasan por la mesa de la ALyC, para verificar que no se incumpla ninguna normativa vigente.

Por qué baja el precio del bono después del pago

La especialista también explicó una duda frecuente entre inversores: qué ocurre cuando el bono corta cupón y el precio del activo baja antes de que se acrediten los dólares.

"El precio del activo baja pura y exclusivamente por el pago de la renta y la amortización", señaló. Según explicó, durante algunas horas puede verse una caída en la cuenta comitente, hasta que la liquidación queda reflejada y los dólares aparecen acreditados.

El viernes, una rueda clave para los bonos

De cara a la posible reinversión, Córdoba sostuvo que el viernes puede ser una jornada relevante para quienes busquen posicionarse antes de una eventual mejora en los bonos y una baja del riesgo país.

"El viernes es un buen momento", afirmó, aunque aclaró que ese día suele tener menor volumen de operaciones y que la mayor concentración de actividad podría darse cerca del mediodía.