Pablo Avelluto remarcó la crisis del PRO: "Se extinguió hace casi tres años cuando sus dirigentes tomaron la decisión de aliarse con Milei"

El ex ministro de Cultura, Pablo Avelluto, en comunicación con Canal E, aseguró que el PRO perdió su identidad tras la alianza con Javier Milei, cuestionó el rumbo del Gobierno en materia cultural y advirtió que la política está desconectada de las preocupaciones cotidianas de la sociedad.

Para Avelluto, el final del PRO no es un fenómeno reciente y afirmó que, "se extinguió hace casi tres años, cuando sus principales dirigentes de entonces, el ex presidente Macri y la ex candidata Patricia Bullrich, tomaron la decisión de aliarse con Milei".

Se consolida la pérdida de poder político en el PRO

Según explicó, desde entonces "el PRO quedó en una situación de irrelevancia, donde lo único que necesitaba el gobierno del PRO eran sus votos en el Congreso, y lo único que le dio el PRO al gobierno, fueron los votos en el Congreso".

Además, Avelluto recordó el éxodo de dirigentes hacia el oficialismo: "Se produjo una estampida de legisladores, de personas que habían sido funcionarias durante el gobierno de Macri, al Gobierno Nacional".

Inconsistencia en el PRO a nivel propuestas

A su vez, sostuvo que el partido perdió completamente su identidad política. En ese sentido, afirmó que, "el PRO se ha vuelto irrelevante, no parece tener nada más que decirle a la sociedad que acusar el cuco del kirchnerismo, esa es su única propuesta", y remarcó: "El PRO era otra cosa, supo ser otra cosa, quiso ser otra cosa, fue otra cosa pero el PRO no era esto, no era esto que es ahora".

Con ironía, el entrevistado agregó: "El PRO es como el exilio cubano, hay más gente viviendo fuera de la isla parece que dentro de la isla, hay más gente que no está en el PRO y estuvo, que gente que quedó en el PRO".

Asimismo, consideró que el eje central del debate no debería ser la interna partidaria sino la realidad social y planteó que, "la parte ausente que es la parte más importante de toda esta discusión, es qué está pasando por la cabeza de la gente" y sostuvo que, "hay mucha gente a la que le está yendo mal, y gente a la que le está yendo muy mal, y obviamente también hay argentinos a los que le está yendo muy bien".