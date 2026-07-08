El dólar blue cerró en baja este miércoles 8 de julio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue cerró en baja este miércoles 8 de julio. La divisa paralela retrocedió $5 respecto al cierre anterior y finalizó la jornada a $1.510 para la venta.

En tanto, el Banco Central compró divisas en el mercado cambiario, aunque las reservas internacionales registraron una caída de US$814 millones frente a la jornada previa.

Dólar blue

El dólar blue cerró en baja este miércoles 8 de julio. La divisa paralela disminuyó $5 respecto al cierre de la jornada anterior.

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.510 y se compró a $1.490.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió a $1.529,50.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.567,90.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas, el dólar digital se intercambió a $1.563,75.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1.963.

Dólar Oficial

El dólar oficial cerró a $1.510 para la venta. En tanto, el dólar mayorista, según Rava Bursátil, se ubicó en $1.488 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró US$34 millones en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales bajaron US$814 millones y cerraron en US$48.722 millones. La jornada anterior, las reservas habían finalizado en US$49.536 millones.