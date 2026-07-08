El dólar blue cerró en baja este miércoles 8 de julio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue cerró en baja este miércoles 8 de julio. La divisa paralela retrocedió $5 respecto al cierre anterior y finalizó la jornada a $1.510 para la venta.
En tanto, el Banco Central compró divisas en el mercado cambiario, aunque las reservas internacionales registraron una caída de US$814 millones frente a la jornada previa.
Dólar blue
El dólar blue cerró en baja este miércoles 8 de julio. La divisa paralela disminuyó $5 respecto al cierre de la jornada anterior.
Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.510 y se compró a $1.490.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió a $1.529,50.
Dólar Contado con Liquidación
Mientras que el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.567,90.
Dólar Cripto
Por su parte, en el mundo de las criptomonedas, el dólar digital se intercambió a $1.563,75.
Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro
La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1.963.
Dólar Oficial
El dólar oficial cerró a $1.510 para la venta. En tanto, el dólar mayorista, según Rava Bursátil, se ubicó en $1.488 por unidad.
Balance del Banco Central
El Banco Central compró US$34 millones en el mercado cambiario.
En tanto, las reservas internacionales bajaron US$814 millones y cerraron en US$48.722 millones. La jornada anterior, las reservas habían finalizado en US$49.536 millones.