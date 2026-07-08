Emilio Secco sobre las pymes argentinas: "Si producís algo que no podés vender en el mundo, hay que cambiar el modelo"

La historia de Del Turista refleja el recorrido de muchas pymes argentinas que lograron consolidarse a partir del trabajo familiar, la innovación y la adaptación constante a los cambios del mercado. Fundada en 1964 por inmigrantes italianos en Bariloche, la empresa evolucionó desde una pequeña fábrica artesanal hasta convertirse en una marca con presencia nacional e internacional.

En diálogo con Canal E, Emilio Secco, integrante de la segunda generación de la compañía, explicó que el mayor desafío para una empresa familiar es mantener vigente el legado recibido sin perder de vista la necesidad de innovar y competir en un mercado cada vez más globalizado.

La innovación como motor del crecimiento

Secco sostuvo que el desarrollo de nuevos productos y la inversión permanente fueron claves para el crecimiento de la empresa. "Si producís algo que no lo podés vender en el mundo, hay que cambiar el modelo de trabajo", afirmó al explicar que hoy las pymes deben pensar más allá del mercado local.

Además, destacó que la empresa invierte de forma permanente en tecnología, desarrollo de recetas, envases y procesos productivos para mantenerse competitiva. Según explicó, el objetivo no es solamente fabricar chocolate, sino ofrecer productos con un fuerte valor agregado.

Actualmente, cerca del 10% de la producción se destina a exportaciones y la firma también desarrolla productos para terceros mediante alianzas estratégicas.

El desafío de pensar en el largo plazo

El empresario remarcó que uno de los principales obstáculos para las empresas argentinas es convivir con un contexto económico cambiante. "El mundo mira el largo plazo, no mira el cortoplacismo", expresó.

En ese sentido, explicó que la planificación estratégica resulta indispensable para sostener el crecimiento y afrontar los cambios de la economía. También señaló que las compañías deben adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias de consumo para no perder competitividad.

"Tenés que adaptarte rápidamente al mercado", resumió, al destacar la importancia de desarrollar nuevos productos con rapidez frente a las demandas de los consumidores.

El legado de una empresa familiar

Secco recordó que tanto él como su hermano crecieron dentro de la fábrica y que el espíritu emprendedor fue una enseñanza transmitida desde la infancia. Según contó, el principal consejo de sus padres fue trabajar con compromiso, hacer las cosas bien y buscar siempre propuestas originales.

"Lo que hagas, hacelo bien, que sea algo distinto y disruptivo", recordó sobre una de las enseñanzas que marcaron el rumbo de la empresa.

También destacó que las nuevas generaciones incorporaron una mayor profesionalización al negocio sin perder la esencia familiar que caracteriza a la marca desde sus orígenes.

Exportar para reducir la dependencia del mercado local

El empresario explicó que la estrategia de internacionalización comenzó hace varias décadas y hoy forma parte del plan de crecimiento de la compañía. Según indicó, vender en distintos mercados permite amortiguar los efectos de las crisis económicas y de la estacionalidad propia del turismo.

Además, sostuvo que Argentina cuenta con ventajas competitivas para elaborar chocolate de alta calidad gracias a la disponibilidad de excelentes materias primas y al desarrollo tecnológico alcanzado por la industria.

Finalmente, Secco consideró que las crisis pueden convertirse en oportunidades para quienes logran adaptarse. "La templanza y la capacidad de adaptarse a los cambios son fundamentales para que una pyme pueda crecer", concluyó.