Sturzenegger impulsa un modelo similar a Temu para exportaciones: buscan facilitar las ventas al exterior de pymes argentinas

Mientras las compras internacionales a través de Temu, Shein y Amazon baten récords en Argentina, el Gobierno nacional prepara una medida que busca impulsar el camino inverso: facilitar que las pymes argentinas exporten productos al exterior mediante un sistema de exportación postal simplificado.

La iniciativa es impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y apunta a reducir uno de los principales obstáculos que enfrentan las pequeñas empresas para vender fuera del país: los elevados costos logísticos y la complejidad de los trámites de comercio exterior.

Qué es la exportación postal y por qué podría beneficiar a las pymes

Actualmente, gran parte de los emprendedores y pequeñas empresas que desean exportar dependen de servicios de courier privado, cuyos costos suelen ser elevados para productos de bajo o mediano valor. Esto limita las posibilidades de competir en mercados internacionales y reduce el potencial exportador de numerosos sectores productivos.

La propuesta oficial busca habilitar un esquema de exportación postal similar al que utilizan distintos países del mundo. Según explicó Sturzenegger, los correos oficiales operan bajo acuerdos internacionales de reciprocidad que permiten distribuir mercadería en los países de destino sin que el remitente deba afrontar costos adicionales significativos.

Este mecanismo es ampliamente utilizado por pequeños vendedores y emprendedores en mercados como Estados Unidos, donde millones de productos se comercializan diariamente mediante plataformas de comercio electrónico con envíos postales de bajo costo.

El funcionario sostuvo que la falta de una regulación adecuada impidió hasta ahora aprovechar esta herramienta en Argentina y adelantó que en las próximas semanas podrían anunciarse modificaciones normativas para poner en marcha el sistema.

El crecimiento de Temu, Shein y Amazon acelera los cambios

La iniciativa llega en un contexto marcado por el fuerte crecimiento de las compras online en el exterior. Tras la flexibilización de diversas restricciones y la mejora de las condiciones para las importaciones puerta a puerta, plataformas como Temu, Shein y Amazon ganaron una participación cada vez mayor entre los consumidores argentinos.

Los datos más recientes reflejan esa tendencia. Durante mayo, las importaciones realizadas mediante courier alcanzaron los USD 115 millones, con un crecimiento interanual superior al 84%. Además, el volumen acumulado durante 2026 ya supera ampliamente el registrado durante todo el año anterior.

Entre las medidas que impulsaron este fenómeno se encuentra la ampliación del límite de compra por envío hasta USD 3.000 y la creación de una franquicia para productos de hasta USD 400, que solo tributan IVA. Estos cambios redujeron costos y simplificaron la operatoria para los compradores.

La apuesta del Gobierno para aumentar las exportaciones

La intención oficial es generar un mayor equilibrio entre el avance de las importaciones y las oportunidades para los productores locales. Mientras las plataformas internacionales expanden su presencia en el mercado argentino, el Gobierno busca que las empresas nacionales cuenten con herramientas más competitivas para vender en el exterior.

La exportación postal para pymes podría transformarse en una alternativa clave para emprendedores, fabricantes y pequeñas industrias que hoy encuentran dificultades económicas para acceder a mercados internacionales.

Además de reducir costos logísticos, el sistema permitiría agilizar envíos, simplificar trámites y disminuir la carga burocrática que actualmente enfrentan muchas empresas al momento de exportar.

Aunque todavía no se confirmó si la medida será implementada mediante una resolución administrativa o a través de una reforma más amplia, distintos organismos del Estado ya participan en el diseño del nuevo esquema.

En un contexto de expansión del e-commerce internacional y creciente competencia global, el Gobierno apuesta a que la exportación postal se convierta en una herramienta estratégica para impulsar las exportaciones argentinas y facilitar la inserción de las pymes en nuevos mercados.