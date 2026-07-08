La advertencia de Trump sobre Irán disparó un 7,5% el precio del petróleo e impulsó las acciones argentinas

La tensión geopolítica en Medio Oriente volvió a dominar la agenda financiera internacional y provocó un fuerte incremento en el precio del petróleo, que avanzó hasta 7,5% luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el posible fin de la tregua con Irán.

El escenario impulsó a las acciones de las petroleras argentinas, aunque las bolsas globales mantuvieron una tendencia mayormente bajista por el temor a una mayor inflación y a nuevas subas de tasas de interés.

Suben el petróleo y las acciones energéticas tras la escalada en Medio Oriente

En el mercado local, el S&P Merval subió 0,8% y alcanzó los 3,25 millones de puntos, sostenido por el buen desempeño de las empresas vinculadas al sector energético, que tienen un peso relevante dentro del panel líder.

En Wall Street, los ADR argentinos mostraron un comportamiento dispar. Entre las principales alzas sobresalieron Vista Energy, con una suba de 6,3%; YPF, que avanzó 4,3%; y Pampa Energía, con una mejora de 1,8%, en línea con la fuerte recuperación del precio internacional del crudo.

El barril de Brent para entrega en septiembre escaló hasta los USD 79,73, con un incremento de 7,5%, mientras que el petróleo WTI avanzó 7% y cotizó en USD 75,35 por barril. Según la consultora Max Capital, el repunte llevó al crudo a su valor más alto en dos semanas y reavivó las preocupaciones sobre una aceleración inflacionaria a nivel global.

El Gobierno busca reforzar el financiamiento mientras enfrenta nuevos vencimientos de deuda

En el plano local, el Gobierno nacional oficializó un paquete de financiamiento externo por hasta USD 3.200 millones, respaldado por organismos multilaterales, con el objetivo de fortalecer las fuentes de financiamiento para afrontar los compromisos de deuda previstos para los próximos años. La estrategia forma parte del programa financiero presentado por el equipo económico que encabeza el ministro Luis Caputo, el cual también contempla privatizaciones y emisiones de deuda en el mercado local.

En paralelo, el Tesoro nacional afrontará un pago de deuda en moneda extranjera por aproximadamente USD 4.400 millones, mientras que los bonos soberanos en dólares registraron una baja promedio de 0,3%. A su vez, el riesgo país, medido por JP Morgan, subió hasta los 410 puntos básicos.

Las perspectivas de la economía global, bajo la mirada del FMI

De cara al escenario internacional, los analistas de Balanz destacaron que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento global del 3% este año y del 3,4% en 2027, impulsado principalmente por las economías emergentes. No obstante, advirtieron que persisten riesgos derivados de la incertidumbre geopolítica y de la desaceleración prevista para algunas regiones del mundo.