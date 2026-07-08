La ONU insta a Estados Unidos e Irán a retomar el diálogo tras la escalada militar en el Golfo

El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó este miércoles que Estados Unidos e Irán retomen "urgentemente" el diálogo para evitar una nueva escalada militar en Medio Oriente, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por terminado el acuerdo de alto el fuego entre ambos países.

A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, Guterres manifestó su preocupación por la reanudación de los enfrentamientos y advirtió que los incidentes registrados en las últimas 24 horas ponen en riesgo los avances diplomáticos alcanzados hasta el momento.

La ONU pidió retomar el diálogo entre Estados Unidos e Irán

El pedido del organismo internacional llegó después de que Trump afirmara que el acuerdo de cese de hostilidades con Irán "se ha acabado" y descartara la posibilidad de reanudar negociaciones con el gobierno iraní. Además, el mandatario lanzó duras críticas contra Teherán y advirtió sobre la posibilidad de nuevas acciones militares, incluyendo un eventual restablecimiento del bloqueo naval.

La tensión aumentó tras los recientes ataques estadounidenses sobre distintas localidades del sur de Irán, una respuesta a las agresiones que Washington atribuye a Teherán contra embarcaciones comerciales que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo.

Guterres advirtió sobre el riesgo de una escalada militar en Medio Oriente

Frente a este escenario, la ONU instó a ambas partes a privilegiar la vía diplomática para resolver las diferencias pendientes y evitar nuevas acciones que profundicen el conflicto.

Guterres alertó que un regreso a hostilidades de gran escala tendría "consecuencias catastróficas" no solo para Medio Oriente, sino también para la economía mundial y la estabilidad internacional, debido al impacto que un conflicto prolongado podría tener sobre el comercio global y los mercados energéticos.

Naciones Unidas pidió máxima moderación para evitar una crisis mayor

El secretario general también reafirmó la disposición de Naciones Unidas para acompañar cualquier iniciativa orientada a alcanzar una solución "integral y duradera" y pidió a todos los actores involucrados actuar con "la máxima moderación" para reducir las tensiones.

La preocupación de la comunidad internacional crece mientras persiste la incertidumbre sobre la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, una situación que mantiene en alerta a los mercados internacionales y a los principales organismos multilaterales por sus posibles repercusiones políticas, económicas y de seguridad.