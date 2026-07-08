La Justicia rechazó el pedido de la CGT y la reforma laboral del Gobierno continuará vigente

La Justicia volvió a fallar en contra de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la disputa por la reforma laboral. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo al pedido de suspender de manera provisoria 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, al considerar que no se cumplen los requisitos legales para dictar una medida cautelar.

El fallo, firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Jorge Eduardo Morán, respalda la decisión adoptada previamente por una jueza de primera instancia y permite que la normativa continúe vigente mientras se resuelve el proceso judicial sobre su constitucionalidad.

La Justicia rechazó el pedido de la CGT contra la reforma laboral

Los magistrados sostuvieron que el planteo de la CGT requiere un análisis profundo de pruebas y argumentos que solo podrá realizarse al momento de resolver el fondo de la causa. Entre los puntos cuestionados por la central sindical se encuentran las modificaciones vinculadas al derecho de huelga, la negociación colectiva, la protección de los representantes sindicales, además de cambios en licencias, vacaciones y salarios.

La Cámara remarcó que una medida cautelar no constituye el ámbito adecuado para determinar si una ley sancionada por el Congreso es o no inconstitucional. En ese sentido, destacó que suspender provisoriamente la aplicación de la norma implicaría anticipar una decisión sobre el fondo del litigio, sin que existan aún elementos suficientes para hacerlo.

El argumento del peligro en la demora y la continuidad de la ley

Uno de los principales argumentos analizados fue el denominado "peligro en la demora". La CGT sostuvo que la aplicación inmediata de la reforma genera perjuicios graves e irreparables para los trabajadores y que esos efectos no podrían revertirse con una sentencia futura. Sin embargo, el tribunal entendió que, debido a los plazos abreviados previstos para este tipo de procesos, no se configura un riesgo actual que justifique una suspensión excepcional de la ley.

Además, los camaristas señalaron que quienes consideren vulnerados sus derechos conservan la posibilidad de promover acciones judiciales individuales mientras continúa el proceso colectivo.

El Estado, la UIA y la Sociedad Rural respaldaron el rechazo de la cautelar

Durante la causa, el Estado Nacional, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Sociedad Rural solicitaron el rechazo de la cautelar, al sostener que el planteo de la CGT buscaba obtener un pronunciamiento anticipado sobre la constitucionalidad de la norma, algo que excede el objeto de una medida provisoria.

Con este nuevo fallo, la reforma laboral mantiene plena vigencia y la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley 27.802 continuará en el expediente principal, donde la Justicia deberá pronunciarse sobre el fondo de la controversia en una etapa posterior.