La clasificación de Argentina disparó un 3.311% las búsquedas de vuelos para seguir a la Selección

Cada victoria de la Selección argentina en el Mundial 2026 vuelve a demostrar que el fútbol también mueve la economía. Tras la clasificación a los cuartos de final, las búsquedas de vuelos hacia Kansas City, sede del próximo partido del equipo de Lionel Scaloni, crecieron un 3.311%, mientras miles de hinchas comenzaron a reorganizar sus viajes para seguir alentando al conjunto nacional.

Según datos de Despegar, el interés por viajar a Kansas City se multiplicó inmediatamente después del triunfo, mientras que las búsquedas de vuelos hacia Miami aumentaron un 142% respecto de la semana anterior. Este último destino funciona como principal puerta de ingreso para quienes continúan su recorrido por las distintas sedes del Mundial.

Se disparó la demanda de vuelos para seguir a la Selección argentina en el Mundial

El incremento de la demanda también impactó en los precios. Un vuelo de ida y vuelta desde Miami hacia Kansas City supera los $1,4 millones por persona, mientras que quienes parten desde Buenos Aires deben afrontar tarifas desde US$ 1.500 para un viaje de aproximadamente 15 horas con escalas. A ese costo se suman las entradas para el partido, cuyos valores oscilan entre US$ 1.500 y más de US$ 100.000 en las ubicaciones más exclusivas.

El entusiasmo de los hinchas también se refleja en la forma de planificar los viajes. De acuerdo con Smiles Argentina, el 83% de los pasajes emitidos para viajar a Estados Unidos corresponde únicamente al tramo de ida, una señal de que muchos esperan que la Selección continúe avanzando antes de definir la fecha de regreso. Además, la estadía promedio prevista alcanza los 14 días.

Aerolíneas Argentinas mantendrá su programación habitual hacia Miami

En este contexto, Aerolíneas Argentinas confirmó que mantendrá su programación habitual entre Buenos Aires y Miami, con seis vuelos entre el 8 y el 10 de julio, y descartó incorporar servicios especiales para el encuentro de cuartos de final.

El Mundial también impulsa el consumo y beneficia a las pymes

El impacto del Mundial también se siente en el mercado interno. Según datos de PedidosYa, las ventas aumentaron en promedio un 60% durante las horas previas a cada partido de Argentina, con un pico del 115% antes del encuentro frente a Egipto.

Los productos más demandados fueron hamburguesas, pizzas, empanadas, helados, gaseosas, snacks y cervezas, mientras que las picadas duplicaron e incluso triplicaron sus ventas en numerosos comercios.

El fenómeno beneficia especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 75% de los comercios asociados a la plataforma. Así, cada triunfo de la Selección argentina no solo alimenta la ilusión deportiva, sino que también impulsa el turismo, dinamiza el consumo y genera un efecto económico que alcanza a múltiples sectores de la actividad.