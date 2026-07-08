El Gobierno acelera la venta de bienes del Estado: cómo será el nuevo sistema de subastas y qué activos podrán comprarse

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) oficializó un nuevo mecanismo para acelerar la venta de activos públicos mediante la Resolución 111/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida amplía las modalidades de venta de bienes muebles y permitirá incorporar plataformas electrónicas privadas para organizar remates online y participar en determinadas ventas directas.

El objetivo oficial es reducir el tiempo que los bienes permanecen inmovilizados en depósitos estatales, generando costos de almacenamiento, mantenimiento y administración, además de facilitar una mayor participación de compradores.

La AABE habilita nuevas modalidades para vender bienes del Estado

El universo de activos alcanzados por la normativa va mucho más allá de los vehículos oficiales. Incluye automóviles, camionetas, motos, camiones, maquinaria pesada, equipos industriales, embarcaciones, aeronaves, equipamiento militar y de seguridad, obras de arte, libros, bienes decomisados y otros elementos declarados en desuso, obsoletos o fuera de servicio.

Uno de los principales cambios es la unificación del límite para aplicar mecanismos de comercialización más ágiles en 400 módulos, equivalentes actualmente a $16 millones por bien. Cuando un activo no supere ese monto o haya atravesado dos subastas sin compradores, podrá ofrecerse mediante venta directa a través de plataformas privadas previamente seleccionadas por licitación pública.

No obstante, la venta directa mantendrá un mecanismo competitivo: si durante la publicación del bien aparecen dos o más interesados, la operación deberá realizarse mediante una nueva subasta electrónica.

Cómo funcionarán las subastas electrónicas y las ventas directas

Hasta ahora, las subastas del Estado se canalizaban principalmente a través de la plataforma SUBAST.AR. Con el nuevo esquema, la AABE convocará a empresas especializadas para prestar servicios de organización y gestión de remates digitales. Entre los operadores con experiencia en este mercado aparecen firmas como Adrián Mercado, NarvaezBid, Superbid Argentina y Agusti Subastas, además de proveedores tecnológicos como eSubasta. Sin embargo, la participación de estas compañías dependerá de la futura licitación y no implica que hayan sido seleccionadas.

La normativa también establece mayores exigencias documentales para la venta de bienes registrables. En el caso de los vehículos, será obligatorio presentar título de propiedad, informe de dominio, estado de deudas, documentación registral y verificación policial, entre otros requisitos.

El objetivo del Gobierno con la venta de activos públicos

El nuevo sistema convivirá con la política de venta de inmuebles públicos que el Gobierno ya viene desarrollando, aunque apunta a un mercado diferente: en lugar de grandes operaciones inmobiliarias, buscará dinamizar un volumen elevado de bienes de menor valor individual.

El desafío de esta nueva etapa será garantizar procesos transparentes y tasaciones acordes al valor de mercado, ya que la normativa establece que ningún bien podrá venderse por debajo de su valor contable y prevé mecanismos de valuación respaldados por organismos especializados cuando las características del activo así lo requieran.