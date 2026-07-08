Inflación: anticipan que el IPC de junio volverá a ubicarse por debajo del 2%

El dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires de junio, que marcó un 1,8%, fue interpretado por Nau Bernués como una señal positiva y en línea con las expectativas del mercado. Para el economista, el proceso de desaceleración de los precios vuelve a consolidarse luego de varios meses de resistencia.

"Un buen dato en línea con lo esperado, después de muchos, muchos meses que no se estaba logrando desinflar la economía, parece que se vuelve a retomar el sendero de la desinflación y se pasa ese 2% tan duro viene siendo", sostuvo.

La inflación de junio y las expectativas para el IPC nacional

Bernués también consideró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional se ubicará cerca de las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), ya que las mediciones privadas de alta frecuencia anticipan un comportamiento similar. "Creo que va a estar más o menos en línea con el REM... no creo que haya mucho margen tampoco para sorpresas en este caso".

Tarifas, combustibles y alimentos: las claves del comportamiento de los precios

Al analizar los componentes de la inflación, el economista señaló que todavía existen factores de presión vinculados a las tarifas y a los combustibles. Explicó que la evolución del precio internacional del petróleo podría condicionar el valor de las naftas y recordó que aún resta completar parte del proceso de actualización tarifaria. "Todavía hay un porcentaje ahí que hay que sincerar, ya queda poco, pero bueno, eso todavía no está resuelto en un 100%".

En contraste, destacó el comportamiento de alimentos y bebidas, uno de los rubros de mayor incidencia en el consumo de los hogares. Según indicó, ese segmento mostró una evolución relativamente moderada durante el último año, lo que podría favorecer una recuperación del poder adquisitivo. "Alimentos y bebidas vienen muy bien dentro de lo que es en general la inflación... probablemente veamos una recomposición del salario frente a alimentos y bebidas".

La proyección para la inflación en el segundo semestre

Respecto del consumo, Bernués afirmó que el incremento de la demanda de dinero no necesariamente implicará una aceleración inflacionaria, debido a que el Gobierno mantiene un estricto control sobre la emisión monetaria. Además, señaló que el consumo masivo todavía exhibe un crecimiento moderado, lo que limita la posibilidad de aumentos generalizados de precios.

De cara a los próximos meses, el economista se mostró optimista sobre la continuidad del proceso desinflacionario, aunque advirtió que el principal riesgo sigue siendo un eventual salto cambiario. "Creo que eventualmente vamos a terminar el año con una inflación más cercana al 1% si es que no pasa nada extraño".

Finalmente, concluyó que, mientras no se produzca una fuerte depreciación del peso y continúe la política monetaria actual, "sería lo lógico... que terminemos el año con una inflación mucho más cercana al 1% que al 2%".