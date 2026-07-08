Data centers en Argentina: qué falta para atraer inversiones y aprovechar el boom de la inteligencia artificial

América Latina atraviesa un fuerte crecimiento en el desarrollo de data centers impulsado por el avance de la inteligencia artificial, y la Argentina busca posicionarse como un destino atractivo para inversiones de este tipo. Sin embargo, según el broker industrial Santiago Diz, todavía existen desafíos estructurales que deberán resolverse para aprovechar esta oportunidad.

El especialista explicó que el último informe elaborado por CBRE muestra que "Latam lideró el crecimiento global de data centers", incluso por encima de Norteamérica. Según detalló, este fenómeno responde, en parte, a la madurez del mercado estadounidense y al interés de empresas tecnológicas por expandirse hacia países con mayor capacidad de crecimiento.

El crecimiento de los data centers impulsado por la inteligencia artificial

"El boom de la inteligencia artificial genera que cada vez se necesite más de esta infraestructura y eso plantea un desafío y a la vez una gran oportunidad para toda la región", destacó.

Energía y estabilidad, las claves para atraer inversiones

Para Diz, el principal factor que define la instalación de un data center es el acceso a energía suficiente y de calidad. En ese sentido, advirtió que "el asset más estratégico y crítico para el desarrollo de data centers es la energía".

El especialista señaló que el Área Metropolitana de Buenos Aires enfrenta limitaciones para recibir proyectos de gran escala debido a la capacidad de las subestaciones eléctricas, mientras que la Patagonia aparece como una alternativa con ventajas competitivas gracias a su potencial de generación eólica.

Además, sostuvo que "lo segundo que necesitamos claramente es el tema normativo", al remarcar que este tipo de desarrollos requiere inversiones millonarias que solo se concretan con reglas de juego previsibles y estabilidad económica de largo plazo.

El potencial argentino frente a la competencia regional

Consultado sobre el impacto del RIGI y del denominado "super RIGI", Diz consideró que ambos esquemas pueden contribuir a generar mayor confianza entre los inversores.

"Sin dudas el RIGI o el super RIGI han mostrado en otras industrias la importancia que tiene para el desarrollo de estos grandes negocios que requieren grandes inversiones", afirmó.

No obstante, recordó que el escenario político también influye en las decisiones empresariales. "Nos acercamos próximamente a un año de elecciones y obviamente esto los mercados lo miran de cerca", explicó.

Finalmente, comparó la situación argentina con la de otros países de la región y destacó el caso paraguayo por su disponibilidad de energía y estabilidad regulatoria. Aun así, se mostró optimista respecto del futuro local: "Sin dudas Argentina tiene un potencial enorme", concluyó.