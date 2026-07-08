Nueva licitación del bono AO29: por qué el Gobierno apuesta a captar US$2.000 millones

El Gobierno lanzó una nueva licitación del bono AO29 con el objetivo de extender los plazos de vencimiento de su deuda y captar parte de los dólares que recibirán los tenedores de bonos soberanos. Para el economista Lionel Fernández, la estrategia oficial apunta a fortalecer el financiamiento local mientras continúa postergando el regreso a los mercados internacionales.

Según explicó, el AO29 ofrecerá un cupón del 6% anual con pagos mensuales y una tasa de colocación cercana al 8%. "Va a salir, más o menos, cerca del 8%, va a pagar el 6%", señaló. Además, destacó que el nuevo instrumento "vence en octubre del 29", por lo que su vencimiento se producirá durante el próximo mandato presidencial.

Cómo será la licitación del bono AO29 y qué busca el Gobierno

Fernández también remarcó que, a diferencia de las emisiones anteriores, "en la primera licitación no hay tope", ya que el Gobierno buscará captar hasta US$2.000 millones para absorber parte de los fondos que recibirán los inversores por los próximos pagos de deuda.

Expectativa por la reinversión y el apetito de riesgo

Consultado sobre la respuesta del mercado, el economista fue optimista. "Para mí va a ser un éxito y se va a dar una reinversión el 15", aseguró, al considerar que muchos inversores esperarán el cobro de los cupones antes de participar en la licitación.

Además, explicó que la compra en la colocación primaria resulta más conveniente porque "en la licitación es diferente, y aparte no pagás comisión en la licitación".

Respecto del perfil de riesgo, Fernández sostuvo que el mercado sigue diferenciando claramente los vencimientos de corto y largo plazo. "Hay un riesgo, hay una extra prima", afirmó al explicar por qué los bonos con vencimiento posterior al próximo cambio de mandato exigen mayores rendimientos.

El riesgo país y el regreso a los mercados internacionales

El analista también se refirió a la evolución del riesgo país, actualmente cercano a los 400 puntos básicos, y consideró que la clave estará en el cumplimiento de los compromisos financieros.

"Si uno va cumpliendo el pago, tenés capacidad de pago, tenés justamente voluntad de pago, el riesgo país va a bajar", sostuvo.

Finalmente, Fernández consideró que el Gobierno continúa priorizando las colocaciones en el mercado local mientras evalúa una futura emisión internacional. En ese sentido, señaló que todavía busca consolidar las condiciones financieras antes de volver a los mercados externos.