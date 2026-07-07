Mercado de capitales: el 55% de los argentinos que trabajan ya tiene una cuenta para invertir

El mercado de capitales argentino alcanzó un nuevo récord de participación. Según un informe de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), al 31 de mayo de 2026 más de 12,3 millones de personas tenían una cuenta comitente abierta, cifra equivalente al 55% de la población económicamente activa y a casi el 30% de la población total del país. El dato refleja el fuerte crecimiento de las inversiones en el mercado bursátil.

En total, el sistema registra 24,6 millones de cuentas comitentes, un 35% más que un año atrás. Durante 2025 se incorporaron 6,7 millones de nuevas cuentas y, en los primeros cinco meses de 2026, se sumaron otras 3 millones. Desde BYMA señalaron que cada inversor posee, en promedio, dos cuentas, un fenómeno que refleja la mayor competencia entre los agentes de Bolsa y la posibilidad de elegir distintas plataformas para operar.

Más inversores y mayor federalización del mercado de capitales

El crecimiento también estuvo acompañado por una mayor federalización del mercado de capitales. Actualmente, el 47% de las cuentas pertenece a inversores radicados fuera de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, impulsado por la expansión de las aplicaciones de inversión. Además, la participación femenina continúa en ascenso y las mujeres ya representan el 40% del total de inversores.

La mayor cantidad de cuentas se tradujo en un fuerte incremento de la actividad bursátil. A fines de mayo, el promedio mensual de cuentas operativas alcanzó 1.087.847, mientras que el promedio diario superó las 836.000 transacciones. Comparado con 2018, cuando se registraban apenas 28.445 operaciones diarias, el crecimiento fue del 2.989%.

Los Cedears lideran el crecimiento de las inversiones

También aumentó el volumen negociado en el mercado. Medido en dólar MEP, el monto promedio diario operado llegó a US$12.261 millones, lo que representa un incremento del 1.866% respecto de 2018.

Entre los instrumentos más elegidos por los inversores se destacan los Cedears, certificados que permiten invertir en acciones de empresas que cotizan en mercados internacionales utilizando pesos. Según BYMA, este segmento creció más de 12.000% desde 2018 y, durante el último año, fue operado por más de 878.000 cuentas, consolidándose como una de las principales alternativas para diversificar carteras frente al contexto económico local y acceder a activos internacionales desde Argentina.