Llaryora y De Rivas buscan blindar un territorio clave para el 2027

Tras el multitudinario desfile cívico-militar sobre la avenida San Martín, el cual contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora y el intendente Guillermo de Rivas, las actividades oficiales por el Día de la Independencia continuaron con una intensa agenda política en distintos puntos de Río Cuarto. Para el Centro Cívico, el "Imperio" constituye un distrito clave pensando en el armado electoral para las provinciales de 2027, lo que explica la frecuencia de los desembarcos del mandatario provincial en la capital alterna.

En esta oportunidad, Llaryora tuvo una agenda maratónica: arribó a las 4 de la mañana —tras participar de varios eventos en el sudeste cordobés— y dio por finalizadas las actividades pasadas las 17.

En diálogo con Perfil Córdoba, De Rivas se mostró exultante tras la jornada cívica y resaltó la sintonía con el Ejecutivo provincial: "La presencia del Gobernador en Río Cuarto siempre tiene un impacto importante, no solo por lo que representa su figura, sino por el compromiso que tiene con la ciudad. Viene permanentemente y hoy fue una jornada de unión de todos los riocuartenses, una jornada hermosa que la gente disfrutó".

Desembarco en barrio Alberdi

Luego del acto central, la comitiva se trasladó al Centro Folclórico "Tierra y Tradición" para compartir un almuerzo tradicional. "Tuvimos un locro patrio en una institución como Tierra y Tradición, empanadas, locro; es una institución muy noble", detalló el mandatario local, en un gesto de cercanía con las entidades intermedias de la ciudad.

Posteriormente, la actividad se mudó al este de la ciudad, puntualmente al barrio Alberdi, uno de los barrios más populosos de Río Cuarto, determinante en cada contienda electoral. Allí, Provincia y Municipio habilitaron formalmente 16 cuadras de pavimento y encabezaron un festival de cierre en el predio de 3 hectáreas y media donde se desarrollará el futuro Parque Alberdi, una obra con fuerte impacto vecinal.

En ese marco, Llaryora aprovechó para sacar chapa con la infraestructura vial y defender el ritmo de la obra pública en el sur de la provincia. “Cuando vinimos a plantear la Circunvalación, muchos no creían que fuera posible. Hoy ustedes están viendo que la Capital Alterna tiene la obra vial más importante de la Argentina. Esa obra va a salvar vidas y va a mejorar la calidad de vida no solo de Río Cuarto, sino de todo el sur provincial”, enfatizó el gobernador, buscando consolidar el voto regional a través de proyectos de gran envergadura.

Asimismo, bajó un mensaje enfocado en la gestión periférica: “Está bien que existan las grandes obras que cambian el rumbo de una ciudad, como lo es la nueva circunvalación, pero también es importante que esas obras lleguen a los barrios”.

Por su parte, De Rivas ponderó el carácter inédito del festejo y el peso de la inversión en el sector este: "En el querido barrio Alberdi tuvimos una fiesta hermosa. Habilitamos 16 cuadras de pavimento, y fue un honor que por primera vez un gobernador participe de este festival en lo que será Parque Alberdi. Es muy importante para nosotros porque este era el único barrio que no tenía un espacio verde", concluyó.