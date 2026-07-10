Obras por 130 mil millones en Córdoba Capital: el detalle del convenio entre Llaryora y Passerini

Ya rige en Córdoba el convenio "Para el Fortalecimiento y Desarrollo de Infraestructura y Servicios Públicos", firmado entre el Gobierno de Martín Llaryora y la Municipalidad que conduce Daniel Passerini. El texto fue publicado en el Boletín Oficial y había sido aprobado el 2 de julio por el Concejo Deliberante a través de la Ordenanza 13650. El monto total comprometido por la Provincia alcanza los 130.000 millones de pesos, una cifra que representa casi el 12% del presupuesto municipal previsto para este año.

El acuerdo establece que el Municipio deberá afrontar hasta el 30% del costo de cada obra, un porcentaje que incluye no solo el valor original de las adjudicaciones sino también las eventuales modificaciones de obra y los ajustes de precios que se produzcan durante la ejecución. Como respaldo de ese compromiso, la Municipalidad cedió sus recursos de coparticipación -regulados por la Ley 8663-, lo que habilita a la Provincia a retener de manera automática los fondos correspondientes en caso de incumplimiento.

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El convenio incluye además un beneficio adicional para las empresas contratistas: quedarán exentas del pago de tasas municipales por Derecho de Inspección y Permisos de Corte, un costo que en los hechos absorberá el propio erario municipal. El esquema en su conjunto define con precisión qué parte del riesgo económico recae sobre cada una de las gestiones.

El acuerdo se firma en un contexto de tensión entre ambos gobiernos, que responden al mismo espacio político. La semana pasada, la Municipalidad debió postergar el pago del medio aguinaldo al gremio Suoem en medio de una situación financiera compleja, lo que derivó en reclamos gremiales. El secretario general municipal, Sergio Lorenzatti, salió a garantizar públicamente que las cuentas del Municipio se encuentran en orden pese a las dificultades del momento.

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El anuncio de las obras fue difundido por el gobernador a través de sus redes sociales sin la participación del intendente en la comunicación oficial. Días más tarde, en los festejos por el 453° aniversario de la fundación de la ciudad, Passerini apareció acompañado por la vicegobernadora Myrian Prunotto y el ministro Miguel Siciliano, y remarcó el carácter resiliente de Córdoba frente a las dificultades económicas que atraviesa el país.

La distancia también tiene una lectura electoral. Fuentes oficialistas reconocieron la necesidad de ampliar de manera significativa el caudal de votos propio en la Capital de cara a los próximos comicios, con la advertencia de que, de no lograrlo, el escenario político resultaría más complejo para el espacio gobernante.