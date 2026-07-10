Elevaron a juicio la causa contra la referente Alicia Peressutti por presunta asociación ilícita y defraudación

La fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys, elevó a juicio el viernes último a la dirigente social y exfuncionaria, Alicia Peressutti, por los presuntos delitos de defraudación a la administración pública y peculado.
También están acusados la intendenta de Ballesteros, Graciela Sánchez, la exdirectora de Mama Antula, Lorena Pinta y el exdirector del Centro de rehabilitación de adicciones Asociación Nazareth, Ernesto Lazarte. Este último, en otro expediente judicial, fue condenado por tres hechos de abuso sexual.
Los delitos que atribuyó Companys a los ahora acusados son: presunta asociación ilícita, fraude contra la administración pública (16 hechos), peculado de servicios y falsificación de instrumento privado equiparable a público.
El requerimiento fiscal no está firme y puede ser apelado por los imputados.
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Mama Antula, eje de la investigación
La presunta defraudación se habría consumado a partir de la creación de la asociación Mama Antula. Habrían ofrecido el centro a la Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) para albergar a niños que son retirados de su familia por sufrir maltrato.
Según la investigación, Mama Antula no tenía sede y por esa razón fijan domicilio en el de Lorena Pinta, en Villa María.
Lazarte. en ese momento, dirigía Nazareth, otro centro dedicado a rehabilitar a personas con problemas de adicciones. Por su naturaleza, albergaba a personas mayores de edad. Sin embargo, aparentemente comenzó a alojar a niños y adolescentes en ese hogar, facturando a la Provincia los servicios de cuidado.
Según la causa, después del allanamiento realizado por la Justicia, Senaf retiró a los niños del lugar.
Otro aspecto que trascendió de la instrucción es que para conformar la rendición de cuentas, se habrían presentado facturas de personas del círculo cercano a los imputados.
El delito de peculado se habría constituido porque una empleada de la Defensoría del Pueblo, cuando estuvo a cargo Peressutti de la institución- fue enviada a trabajar a la asociación Nazareth.
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Descargo y acusaciones de Peressutti
Después de que se conoció el requerimiento de elevación a juicio, Peressutti subió a sus redes sociales un fuerte descargo con acusaciones a la fiscal Companys.
“Tiene su propio Código Procesal, que no es el que se estudia en las universidades”, aseveró y agregó que “tiene una banca política” detrás, con un juez del Tribunal Superior de Justicia y un fiscal general Adjunto, a quienes definió “amigos” de ella. No aportó los nombres.
Comparó a Companys y su participación en la serie de Netflix “Vendedor de ilusiones” -sobre el caso Generación Zoe y Leonardo Cositorto- con la jueza Julieta Makintach que terminó destituida por habilitar grabaciones del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
“La fama, el estrellato se la vamos a bancar todos los cordobeses”, aseveró y reiteró un concepto que viene sosteniendo desde que fue detenida y luego liberada, en el año 2023: Companys sostiene que a quienes ella nos persigue nos complotamos en su contra.