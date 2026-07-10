Elevaron a juicio la causa contra la referente Alicia Peressutti por presunta asociación ilícita y defraudación

La fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys, elevó a juicio el viernes último a la dirigente social y exfuncionaria, Alicia Peressutti, por los presuntos delitos de defraudación a la administración pública y peculado.

También están acusados la intendenta de Ballesteros, Graciela Sánchez, la exdirectora de Mama Antula, Lorena Pinta y el exdirector del Centro de rehabilitación de adicciones Asociación Nazareth, Ernesto Lazarte. Este último, en otro expediente judicial, fue condenado por tres hechos de abuso sexual.

Los delitos que atribuyó Companys a los ahora acusados son: presunta asociación ilícita, fraude contra la administración pública (16 hechos), peculado de servicios y falsificación de instrumento privado equiparable a público.

El requerimiento fiscal no está firme y puede ser apelado por los imputados.

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Mama Antula, eje de la investigación

La presunta defraudación se habría consumado a partir de la creación de la asociación Mama Antula. Habrían ofrecido el centro a la Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) para albergar a niños que son retirados de su familia por sufrir maltrato.

Según la investigación, Mama Antula no tenía sede y por esa razón fijan domicilio en el de Lorena Pinta, en Villa María.

Lazarte. en ese momento, dirigía Nazareth, otro centro dedicado a rehabilitar a personas con problemas de adicciones. Por su naturaleza, albergaba a personas mayores de edad. Sin embargo, aparentemente comenzó a alojar a niños y adolescentes en ese hogar, facturando a la Provincia los servicios de cuidado.

Según la causa, después del allanamiento realizado por la Justicia, Senaf retiró a los niños del lugar.

Otro aspecto que trascendió de la instrucción es que para conformar la rendición de cuentas, se habrían presentado facturas de personas del círculo cercano a los imputados.

El delito de peculado se habría constituido porque una empleada de la Defensoría del Pueblo, cuando estuvo a cargo Peressutti de la institución- fue enviada a trabajar a la asociación Nazareth.

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Descargo y acusaciones de Peressutti

Después de que se conoció el requerimiento de elevación a juicio, Peressutti subió a sus redes sociales un fuerte descargo con acusaciones a la fiscal Companys.

En su perfil de Instagram, Alicia Peressutti lanzó fuertes acusaciones contra la fiscal que la investigó.

“Tiene su propio Código Procesal, que no es el que se estudia en las universidades”, aseveró y agregó que “tiene una banca política” detrás, con un juez del Tribunal Superior de Justicia y un fiscal general Adjunto, a quienes definió “amigos” de ella. No aportó los nombres.

Comparó a Companys y su participación en la serie de Netflix “Vendedor de ilusiones” -sobre el caso Generación Zoe y Leonardo Cositorto- con la jueza Julieta Makintach que terminó destituida por habilitar grabaciones del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

“La fama, el estrellato se la vamos a bancar todos los cordobeses”, aseveró y reiteró un concepto que viene sosteniendo desde que fue detenida y luego liberada, en el año 2023: Companys sostiene que a quienes ella nos persigue nos complotamos en su contra.