Vacaciones de invierno en La Cumbre: vuelve el Five O'Clock Tea con degustaciones, clases y el circuito de 15 casas de té

La Cumbre ya puso en marcha su agenda de vacaciones de invierno y se prepara para recibir uno de los eventos más tradicionales de la temporada. Del 10 al 12 de julio, la localidad será sede de la 11° edición del Five O'Clock Tea, una propuesta que reunirá a más de 50 expositores, productores de distintas provincias, degustaciones, clases magistrales, talleres y el clásico recorrido por las tradicionales casas de té.

El encuentro se desarrollará en la Sala Caraffa con entrada libre y gratuita y forma parte de una programación especial pensada para atraer visitantes durante el receso invernal. "Es un evento que año a año viene creciendo y que tiene muy buen impacto en la gente que se acerca a visitarlo", aseguró el Intendente de La Cumbre, Pablo Alicio, en diálogo con Perfil Córdoba.

Durante las tres jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer una feria con más de medio centenar de expositores vinculados al mundo del té y la gastronomía. Habrá productores de distintas provincias, entre ellas Misiones, donde se concentra prácticamente toda la producción de té de Argentina, además de emprendedores, pasteleros, ceramistas y elaboradores de blends e infusiones.

La programación incluirá degustaciones, conferencias, clases magistrales de cocina y pastelería, talleres, rondas de negocios y la tradicional elección del mejor scon, uno de los momentos más esperados de cada edición.

Uno de los principales atractivos volverá a ser el CircuiTé, un recorrido por 15 casas de té de La Cumbre que ofrecerán propuestas gastronómicas especialmente preparadas para la ocasión. "Las casas de té pueden visitarse durante todo el año, pero ahora es cuando más trabajo tienen y más visitantes reciben", explicó Alicio.

Expectativas por el movimiento turístico

Desde el municipio señalaron que el fin de semana largo y las vacaciones generan buenas perspectivas para el sector turístico, aunque remarcaron que muchas reservas se concretan sobre la fecha. "Mucha gente está eligiendo reservar a último momento. Tenemos buenas expectativas de que sea un fin de semana con una buena ocupación", indicó el intendente.

Al mismo tiempo, explicó que continúa una tendencia que comenzó a consolidarse en las últimas temporadas: las estadías más breves. "Hoy el turista suele quedarse dos o tres días y después continúa recorriendo otras localidades del valle. Es un comportamiento que se viene repitiendo desde hace un tiempo".

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"Siempre que nieva llega mucha gente. Estamos esperando que vuelva a pasar porque sería un atractivo más para quienes elijan visitarnos durante estas vacaciones", afirmó Alicio.

Casas de té, museos y paseos para toda la familia

Además del Five O'Clock Tea, La Cumbre ofrecerá durante todo el receso una amplia agenda de actividades culturales y recreativas. Entre las principales recomendaciones aparecen las tradicionales casas de té, la oferta gastronómica local, los cinco museos de la localidad y paseos como la Estancia El Rosario, el Dique San Jerónimo y el Cristo Redentor.

"Tenemos actividades para toda la familia. Quienes nos visiten van a encontrar propuestas tanto en los espacios culturales como en los principales atractivos turísticos de la localidad", destacó.

La agenda de invierno continuará el 16 de julio con las tradicionales Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Carmen. La celebración incluirá la misa, la procesión, el desfile de agrupaciones gauchas y academias folklóricas, además de espectáculos musicales que se desarrollarán en un predio especialmente preparado junto a la iglesia, otro de los eventos que cada año convoca a vecinos y visitantes en La Cumbre.