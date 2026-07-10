El Gobierno profundizó el recorte de fondos a las provincias: las transferencias cayeron más del 60% en el primer semestre

El Gobierno nacional profundizó el ajuste sobre las provincias durante el primer semestre de 2026. Las transferencias no automáticas a las 24 jurisdicciones y a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) registraron una caída del 61,8% interanual, uno de los peores desempeños desde que existen registros comparables.

Según un informe elaborado por Politikon Chaco, entre enero y junio la Nación giró un total de $639.589 millones mediante estos fondos discrecionales, que no se distribuyen a través de una fórmula fija como ocurre con la coparticipación federal, sino que dependen de decisiones del Poder Ejecutivo.

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El dato representa el segundo peor primer semestre desde 2005, solo por detrás del registrado en 2024, cuando se implementó el fuerte ajuste fiscal impulsado por la gestión de Javier Milei.

Junio marcó una fuerte caída en los envíos

Durante junio, las transferencias no automáticas sumaron $48.300 millones, lo que significó una baja del 87,7% respecto al mismo mes de 2025.

Buenos Aires fue la provincia que recibió la mayor proporción de recursos, con $13.159 millones, equivalente al 27,2% del total mensual. Le siguieron Corrientes, con $5.104 millones (10,4%), y Santa Fe, con $4.583 millones (9,5%).

En el extremo opuesto quedaron Río Negro, con $349 millones; La Pampa, con $303 millones; y La Rioja, con apenas $161 millones. En estos casos, la participación sobre el total mensual fue inferior al 1%.

Solo tres provincias aumentaron sus fondos en términos interanuales

El informe señaló que únicamente tres distritos registraron un crecimiento interanual durante junio: San Luis (101,3%), Jujuy (6,6%) y Chubut (5,8%).

Sin embargo, desde Politikon Chaco aclararon que esos incrementos se explican por una comparación con bases muy bajas. En ninguno de los tres casos los fondos recibidos durante junio superaron los $600 millones.

El resto de las provincias presentó caídas, con diferencias marcadas. Mendoza tuvo la reducción más moderada, con una baja del 7,8%, mientras que Tucumán, Santa Cruz, La Rioja y CABA registraron descensos superiores al 90%.

Cuáles fueron los programas que concentraron los recursos

Durante junio, los envíos estuvieron concentrados principalmente en tres programas. El de mayor peso fue la Universalización de la Jornada Extendida, que explicó el 51% del total con $24.460 millones.

En segundo lugar se ubicó el Programa para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (AFD), con $4.985 millones, equivalente al 10%. Por último, las transferencias a cajas previsionales provinciales representaron el 8%, con $4.000 millones.

En conjunto, estos tres programas concentraron el 69% de los fondos girados durante el mes, mientras que el resto de las partidas explicó el 31% restante.

Buenos Aires y CABA lideraron los fondos recibidos en el semestre

En el acumulado de enero a junio, la provincia de Buenos Aires fue la principal receptora de transferencias no automáticas, con el 20,2% del total. Le siguieron CABA (14,6%), Entre Ríos (8,2%), Córdoba (6,9%), Misiones (5,8%) y Santa Fe (5,6%).

En el otro extremo, La Rioja y San Luis fueron los distritos que menos recursos recibieron mediante esta vía, con apenas el 0,5% del total entre ambas.

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Respecto de los programas financiados durante el semestre, la Universalización de la Jornada Extendida volvió a ocupar el primer lugar, con $159.878 millones (25% del total). Luego aparecieron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con $121.000 millones (19%), y las transferencias a cajas previsionales provinciales, con $119.167 millones (19%).

El resto de las actividades concentró el 37% restante de los fondos, equivalente a $239.544 millones.

LB/MSS