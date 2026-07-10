Pagano le respondió a Milei: "No somos ´dulce de leche y biromes´, somos un país que puede producir de todo"

La diputada nacional Marcela Pagano cuestionó con dureza los dichos del presidente Javier Milei quien para defender la apertura de importaciones aseguró que Argentina sólo produce "dulce de leche" y "biromes".

"Además de mentiroso, Presidente Javier Milei también demuestra ser un ignorante. Lamentablemente no tiene idea de lo que produce este país", afirmó Pagano.

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Críticas de Pagano a Milei

Y luego la legisladora enumeró en una extensa publicación de la red social "X".

"1) Producimos la mejor carne del mundo.

2) Vino Malbec que se toma en los cinco continentes.

3) Trigo, maíz, soja, miel.

4) Somos líderes mundiales en limón.

5) Sumá el gas y el petróleo de Vaca Muerta y el litio del norte.

6) Producimos satélites propios: ARSAT, SAOCOM.

7) Producimos reactores nucleares que INVAP le vende a Australia, Egipto y Holanda. Esos mismos que quiere privatizar. Inventamos acá el trigo HB4, resistente a la sequía.

7) ¿Biromes y Dulce de Leche? También.

8) Producimos software que salió a conquistar el mundo: Mercado Libre, Globant y una camada de unicornios que facturan en dólares.

9) Producimos 3 premios Nobel en ciencia, autos, maquinaria agrícola, medicina, cine ganador del Oscar.

10) También tuvimos a Maradona, lo tenemos a Messi y si quiere hablar de tenis ¿acaso olvida la gloria de Vilas y Sabatini? ¿Y la Legión Argentina?

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"Somos un país que puede producir de todo"

"En Argentina, Presidente, producimos campeones del mundo. Ahora hablemos de lo que Ud evita decir: ¿Sabe qué SÍ dejamos de producir, Presidente? Trabajo", aseveró en tono crítico.

Y luego completó: "Su apertura de importaciones sin plan pone en riesgo más de 400.000 puestos. El 65% en la industria: textil, calzado, madera, metalmecánica, electrónica. Cada fábrica que cierra es producción argentina que se apaga. Para el Gobierno, la industria nacional es un “parásito”. Para mí es el laburo de miles de PyMEs y de familias que se levantan cada día a producir".

"No somos “dulce de leche y biromes”. Somos un país que puede producir de todo. Lo que falta Presidente es un gobierno que lo defienda", concluyó Pagano.

Qué dijo Milei

"También escuché esa imbecilidad de que eso es una medida tomada de otro país (por un proyecto que impulsa similar al shutdown de EEUU ). Y fíjese, vio que Suiza es uno de los países más prósperos del mundo ¿Qué produce Suiza? Turismo, relojes, chocolates, cortaplumas y servicios financieros. Y, bueno, ocasionalmente, un gran jugador de tenis. Entonces, cuando usted entra en un supermercado en Suiza, todo es importado", aseveró Milei en declaraciones a Radio Now, difundidas por La Política Online.

"Si yo me guío por esa estupidez de que si esa política es o no argentina, bueno, si los suizos hicieran eso, se morirían de hambre o estarían en un estado de obesidad flagrante porque solamente comerían chocolate", ejemplificó.

Y luego agregó: "Bueno, nosotros en Argentina solamente comeríamos dulce de leche. Tendríamos unos problemas de sobrepeso tremendos porque sería lo único que comeríamos. Y andaríamos con biromes en colectivo nada más. O sea, no tenemos muchas más cosas".