Cayó el acusado de provocar la explosión que dejó sin agua al Gran Resistencia

La Policía del Chaco detuvo a Rodolfo Jesús Gómez, un hombre de 29 años conocido como “Roli”, acusado de haber provocado la explosión que dañó el sistema eléctrico de una planta potabilizadora y dejó sin agua durante casi 24 horas a miles de usuarios del Gran Resistencia.

El sospechoso fue localizado durante la noche del jueves en el Hospital Julio C. Perrando, donde había acudido acompañado por familiares para recibir atención por las quemaduras que habría sufrido durante el incidente.

Gómez quedó internado con custodia policial mientras avanza la investigación por los daños registrados en la Planta Potabilizadora Nº 3 de Sameep, ubicada en Barranqueras.

La causa fue iniciada bajo la carátula de supuestos daños a bienes del Estado. No obstante, debido a la magnitud del episodio y a la interrupción de un servicio público esencial, los investigadores también analizan si corresponde aplicar una figura penal más grave.

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Fue encontrado con quemaduras eléctricas

La localización del acusado se produjo luego de que agentes del Servicio Externo de la Comisaría Primera de Barranqueras recibieran información sobre su posible traslado al hospital provincial.

Una comisión policial se dirigió hasta la guardia del Perrando y encontró al sospechoso mientras esperaba ser atendido. Los efectivos le informaron sobre la investigación y dieron aviso a las autoridades judiciales.

Los primeros exámenes médicos determinaron que presentaba lesiones en el tórax y en la pierna derecha, aunque permanecía consciente y estable.

Posteriormente, una especialista en cirugía plástica confirmó que se trataba de quemaduras de origen eléctrico y ordenó que permaneciera internado durante al menos siete días. Gómez quedó alojado en una habitación del hospital bajo vigilancia policial.

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La explosión que paralizó la producción de agua

El episodio ocurrió en las instalaciones eléctricas de la planta ubicada sobre la calle Arroyito al 5100, en la localidad de Barranqueras.

Según la reconstrucción preliminar, Gómez habría ingresado al predio acompañado por otras personas con la presunta intención de sustraer cables y elementos de cobre.

Al intentar cortar o manipular el cableado, habría recibido una descarga de alta intensidad que provocó una explosión y destruyó componentes esenciales para el funcionamiento de la planta.

Los daños obligaron a detener la producción y afectaron el abastecimiento de agua potable en Resistencia, Barranqueras, Fontana y otras localidades del departamento San Fernando.

Durante cerca de 24 horas, miles de usuarios padecieron interrupciones y una marcada disminución de la presión mientras los operarios de Sameep realizaban tareas de emergencia para reparar los tableros eléctricos y restablecer el funcionamiento del sistema.

El servicio comenzó a normalizarse de manera progresiva luego de la reactivación de los equipos y la recuperación de los niveles en los acueductos.

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Cámaras, testimonios y dos adolescentes bajo investigación

La investigación se inició después de las denuncias formuladas por un trabajador de Sameep y por el jefe del Departamento de Acueductos de la empresa provincial.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, las declaraciones de testigos y las averiguaciones efectuadas en barrios cercanos, los investigadores identificaron a Gómez como el presunto responsable material del daño.

La Policía también estableció que al menos dos adolescentes habrían estado junto al acusado cuando ocurrió la explosión. La Justicia deberá determinar si participaron del presunto intento de robo o si solamente acompañaban al hombre.

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Después de la descarga, Gómez habría escapado del establecimiento junto con las otras personas. Sin embargo, las heridas que sufrió hicieron necesaria su atención médica y permitieron localizarlo pocas horas más tarde.

El fiscal Víctor Recio dispuso que fuera notificado formalmente de su aprehensión, que se solicitaran sus antecedentes y que se comprobara si registraba otros pedidos judiciales. Además, intervino la División Medicina Legal para examinar las lesiones y determinar si son compatibles con la descarga eléctrica registrada en la planta potabilizadora.