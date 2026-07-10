Marinero correntino desaparecido: la esposa denuncia que "lo dejaron como un trapo viejo"

El dolor de una familia se trasladó hacia el principal puerto bonaerense en busca de respuestas que el Estado y la patronal pesquera dejaron de otorgar. María Luisa Torres, pareja de Juan Carlos Gutiérrez, el marinero oriundo de Empedrado que permanece desaparecido en las aguas del Atlántico Sur desde hace una semana, viajó desde Corrientes hacia la ciudad de Mar del Plata.

Marinero correntino desapareció tras caer al mar durante un temporal en Santa Cruz

El traslado se precipitó de forma inmediata luego de recibir la confirmación oficial de que las autoridades de la Prefectura Naval Argentina (PNA) determinaron dar por finalizadas las tareas operativas de rastrillaje civil y militar en la zona del siniestro.

La tragedia laboral se desencadenó el pasado martes en medio de un severo temporal climático que afectó las operaciones extractivas en la provincia de Santa Cruz. Gutiérrez, de 46 años y con una trayectoria consolidada en la actividad de altura, se encontraba prestando servicio a bordo del buque pesquero “Luca Mario”, localizado a unos 268 kilómetros de la costa de Puerto Deseado, cuando sufrió el accidente náutico al intentar ejecutar una maniobra de arrastre.

Al momento de la caída, el operario contaba con la dotación de seguridad reglamentaria: botas de agua, overol, ropa de abrigo, casco y chaleco salvavidas. El oleaje arrastró a otros dos tripulantes, quienes lograron aferrarse a las redes de la embarcación, pero el correntino se perdió en el mar.

Denuncias de abandono y reclamo de respeto institucional

La contención hacia los deudos directos sembró fuertes cuestionamientos hacia la firma armadora del navío. Torres reveló que las crónicas de los medios digitales notificaron el hecho antes de que la empresa pesquera entablara comunicación con la base familiar en el norte del país.

Tras una semana de despliegue que movilizó cinco buques de gran porte y un avión especializado sobre un área de cobertura superior a los 17.000 kilómetros cuadrados, el cese de los patrullajes encendió la indignación de la viuda en las oficinas portuarias de Buenos Aires.

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“Hoy siento que lo dejaron como un trapo viejo, abandonado en medio del océano. Nadie lo busca. Vine con la esperanza de volver con él, aunque fuera para traer su cuerpo, pero hoy me voy sin nada. Estoy desesperada, esperaba el momento de regresar a casa para tenerlo entre mis brazos y estar juntos otra vez. Estoy destrozada”, manifestó Torres al portal marplatense 0223.

Con profunda angustia, advirtió que, según su percepción del esquema logístico, los buques oficiales discontinuaron las pasadas operativas antes de lo declarado en los partes de prensa.

Una vocación ligada al mar y la continuidad del reclamo

La veteranía de Gutiérrez en las dinámicas de la pesca de plataforma descarta para sus seres queridos cualquier hipótesis vinculada a una negligencia de carácter técnico o impericia en la cubierta.

Con más de 20 años de experiencia en la navegación pesquera comercial, el trabajador había prolongado su campaña de embarque a mediados de mayo debido a las reparaciones mecánicas que requería el casco del “Luca Mario”, desoyendo los pedidos de su entorno para que retornara al hogar tras cumplir su última guardia de relevo.

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A pesar de las resoluciones administrativas de las fuerzas de seguridad que dan por suspendidas las acciones de localización en el cuadrante austral, la comunidad de familias de marineros correntinos anticipó que acompañará las movilizaciones legales para exigir el restablecimiento de los protocolos de exploración.

La representación legal de la familia evalúa los registros de las bitácoras para determinar el grado de responsabilidad de la capitanía en la decisión de operar bajo condiciones de alerta meteorológica, sosteniendo el reclamo elemental de recuperar los restos para dispensarle el último adiós en su tierra natal.