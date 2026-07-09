La Corte Suprema dejó firme una condena por el homicidio de una mujer trans

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a nueve años de prisión contra Piero Michel Lucero Rodríguez por el homicidio de Priscila “La Michu” Ponce Nieto, una mujer trans asesinada en septiembre de 2020 en la Villa Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires.

El máximo tribunal rechazó por inadmisible el recurso presentado por la defensa del condenado y así confirmó la pena impuesta por la Justicia.

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Fallo de la Corte Suprema

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti con fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según publicó NA.

De acuerdo con la investigación, el 13 de septiembre de 2020 Lucero Rodríguez, su expareja y un tercer hombre se reunieron en una vivienda de la Villa Zavaleta para celebrar el cumpleaños del hijo del acusado y su exmujer. Entre las invitadas se encontraba la víctima.

Durante el encuentro, el acusado comenzó a agredir e insultar a su expareja, quien se retiró hacia la casa de una hermana. En la vivienda permanecieron Lucero Rodríguez, Ponce Nieto y el tercer hombre.

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Homicidio

A la madrugada del día siguiente, el acusado fue hasta la casa de su expareja y le manifestó que había matado a “La Michu”. Luego escapó junto a su cómplice, quien posteriormente se fugó a Perú, donde fue detenido por este hecho.

Tras el aviso de la expareja del acusado a la Prefectura Naval, que custodiaba el barrio, el personal encontró el cuerpo de la víctima envuelto en sábanas y rodeado de una gran cantidad de sangre. La autopsia determinó que Ponce Nieto sufrió más de 56 heridas y que los agresores la atacaron con un cuchillo de cocina y botellas de vidrio.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 22 condenó a Lucero Rodríguez a ocho años y medio de prisión como autor del homicidio y unificó esa pena en nueve años debido a una condena previa. La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la sentencia, que finalmente quedó firme tras el rechazo de la queja por parte de la Corte Suprema.

Fuente: NA.