El gobernador de Corrientes volvió de Tucumán y reclamó "más federalismo e igualdad"

El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, regresó de forma inmediata a la capital correntina tras participar en el epicentro histórico del NOA de la convocatoria institucional de la Casa Rosada. Luego de compartir la Vigilia Patria por el 210° aniversario de la Independencia junto al presidente Javier Milei, el mandatario correntino lideró el inicio de las celebraciones oficiales del 9 de julio frente a la residencia oficial de la Costanera, donde utilizó el marco conmemorativo para fijar posicionamiento respecto a las asimetrías de infraestructura que afectan al norte argentino.

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“A 210 años de la Declaración de nuestra Independencia, compartimos en la histórica Casa de Tucumán la Vigilia Patria junto al presidente y gobernadores de todo el país. Que el legado de 1816 nos inspire a seguir construyendo una Nación unida, federal y libre”, expresó el titular del Ejecutivo a través de sus canales oficiales de comunicación durante la madrugada del jueves.

Sin embargo, tras el tradicional toque de diana, el discurso provincial del mandatario adoptó un tono de mayor demanda económica hacia la administración central, advirtiendo que a más de dos siglos de la gesta autonómica de la patria, las provincias periféricas continúan sosteniendo “el reclamo por más federalismo y más igualdad”, en sintonía con las deudas de conectividad y coparticipación que arrastra la región.

La liga de gobernadores y el debate por la reforma electoral

El paso del correntino por San Miguel de Tucumán propició un espacio de articulación directa con otros doce jefes de Estado provinciales de diversas extracciones partidarias que integran el bloque dialoguista.

Para el gobernador de Corrientes, este núcleo multipartidario busca consolidarse como un interlocutor de peso específico ante el diseño de las políticas macroeconómicas de la Nación.

“Fuimos para conversar entre nosotros, para unirnos y trabajar con criterios unificados. Es un grupo de gobernadores, de diferentes partidos políticos, que busca unirse y trabajar con criterios unificados, que buscan el bien de la Argentina. Es muy bueno escuchar a los demás gobernadores”, analizó el mandatario respecto al encuentro informal en el Museo Casa Histórica de Tucumán.

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Durante la rueda de prensa en la capital correntina, el mandatario fue consultado sobre el tratamiento legislativo del proyecto de reforma política y del sistema de votación que impulsa el Ejecutivo nacional en el Congreso de la Nación de cara a las próximas elecciones de medio término.

Al respecto, el mandatario admitió que “la discusión es amplia” dentro de las cámaras parlamentarias y aclaró que, lejos de percibir un escenario de imposiciones de la Casa Rosada, “veo que el oficialismo tiene el tema de la reforma política como prioridad” de gestión para el actual período de sesiones.

Obras de dragado y el futuro de los puertos sobre el Paraná

Uno de los ejes técnicos más sensibles de la agenda productiva provincial abordados por el gobernador fue el rediseño estratégico de la concesión y el mantenimiento de la hidrovía Paraguay-Paraná. El gobierno local aguarda precisiones sobre los nombramientos de los cuadros de conducción técnica que asumirán en las dependencias federales de control fluvial para destrabar expedientes de balizamiento y profundidad.

La operatividad del canal de navegación es considerada “clave para el desarrollo de los puertos de la provincia”, debido a los planes de exportación forestal y agrícola que se ejecutan en los parques industriales del norte correntino.

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El mandatario reclamó de forma categórica que los esquemas licitatorios nacionales contemplen las obras necesarias “para que los dragados continúen hasta el puerto de Ituzaingó, Lavalle y El Sombrero, que el tramo del alto Paraná sea tenido en cuenta” dentro de las prioridades de inversión logística para el mediano plazo.