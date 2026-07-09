Diputados reclama a Nación que financie el corredor del Manuel Belgrano

La Cámara de Diputados de Corrientes aprobó de forma unánime una solicitud formal dirigida al Ministerio de Economía de la Nación para que, dentro de los pliegos de la licitación pública de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (Tramo Litoral), se incorpore de manera obligatoria el Corredor Belgrano integrado por las avenidas Independencia, 3 de Abril y Pedro Ferré.

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Este trayecto constituye la continuidad funcional del Puente General Manuel Belgrano hasta su empalme definitivo con la Ruta Nacional N° 12.

La iniciativa legislativa busca evitar que este corredor de tránsito pesado de carácter internacional quede excluido de las obligaciones contractuales de pavimentación y bacheo que deben asumir las futuras empresas licenciatarias.

En caso de que las autoridades nacionales descarten la modificación de los pliegos actuales por razones técnicas, el proyecto aprobado exige la creación inmediata de un mecanismo de compensación vial urbano (mediante un convenio tripartito o un fideicomiso financiado con un porcentaje del canon de concesión) que devuelva de forma sistemática a la Provincia de Corrientes y al municipio capitalino los fondos propios que hoy se destinan a la conservación de la calzada sin recibir contraprestación federal alguna.

Apoyo regional y el reclamo de una reparación histórica

El expediente, que ya contaba con el respaldo unánime de los legisladores del NEA y del NOA en el ámbito del Parlamento del Norte Grande, fue fundamentado en el recinto por el diputado Norberto Ast, quien resaltó la importancia de la cohesión interprovincial:

“Contamos con la solidaridad del resto de los parlamentarios de la región”, argumentó, valorando las gestiones previas que viene realizando la administración central correntina ante la Dirección Nacional de Vialidad.

Por su parte, el diputado Eduardo Hardoy sumó volumen político al debate al sostener que el Estado nacional arrastra una reparación histórica con la provincia respecto al flujo diario de camiones de carga internacional que deterioran el asfalto urbano, rememorando los reclamos vecinales que se remontan a las épocas en que el trazado de las avenidas costaneras era de tierra.

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Durante el debate, el legislador Emiliano Fernández Recalde celebró el consenso alcanzado entre las distintas bancadas partidarias, aunque solicitó formalmente al Ejecutivo que no se descuiden otras obras estratégicas de conectividad vial para el interior provincial. En esa línea, reclamó priorizar la reactivación de los proyectos para la autovía de la Ruta Nacional N° 14 —especialmente en el cruce de acceso que une a Monte Caseros con Curuzú Cuatiá— y las demoradas obras de ingreso a la ciudad capital.

Los diputados Ricardo Leconte y Cuqui Calvano también aportaron sus consideraciones técnicas antes de la votación del pliego.

Día Provincial del Ganadero Correntino

En la misma sesión ordinaria, la Cámara baja convirtió en ley un proyecto que ya contaba con media sanción del Senado de la Provincia. La normativa instituye de forma oficial el 2 de agosto de cada año como el “Día Provincial del Ganadero Correntino”, una fecha destinada a rendir tributo histórico a los soldados Juan Bautista Cabral y Feliciano Silva, héroes de la gesta libertadora que ofrendaron sus vidas bajo el mando del general José de San Martín en la célebre Batalla de San Lorenzo en 1813.

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La nueva legislación provincial establece de forma obligatoria la incorporación de esta efeméride tradicional y productiva dentro del calendario escolar oficial del sistema educativo de la provincia.

Tras su sanción definitiva en el recinto legislativo, el documento fue girado de inmediato al Poder Ejecutivo para su correspondiente promulgación y publicación en el Boletín Oficial, formalizando el homenaje a la identidad rural correntina.