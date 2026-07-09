Torneo del Dorado en Paso de la Patria: fechas, premios e inscripciones

En el Salón Verde de la Casa de Gobierno, se realizó el lanzamiento oficial de la 61° Fiesta Nacional del Dorado, el acontecimiento deportivo y de recreación pesquera más emblemático de la provincia, programado para desarrollarse del 14 al 17 de agosto en la localidad de Paso de la Patria.

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El evento, reconocido en el mapa federal como la competencia de pesca deportiva con devolución más tradicional del país, fue presentado por el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, y el de Corrientes, el intendente local, Oscar García.

La propuesta de este año combinará el certamen sobre el río Paraná con espectáculos de jerarquía artística en el anfiteatro municipal, la tradicional Expo Dorado, paseos gastronómicos regionales, ferias de artesanos y el certamen de elección de la Embajadora Nacional de la Fiesta.

El espíritu conservacionista rige el reglamento del torneo, que sostiene la modalidad estricta de pesca con devolución para preservar las poblaciones del "tigre del río", especie declarada monumento natural.

El ministro de Turismo destacó la madurez del sector prestador de servicios en la localidad ribereña: “Cuando el Estado da muestras claras de confianza y de una buena administración de los recursos, el sector privado se anima a apostar, apoyar y a dar muestras generosas de acompañamiento”, analizó Braillard Poccard, remarcando que el objetivo del Gobierno de la provincia consiste en “seguir posicionando al destino Corrientes entre uno de los destinos turísticos más importantes de la Argentina”.

Incentivos récord: una casa y lanchas equipadas en juego

Uno de los factores que generó una fuerte aceleración de la demanda de inscripciones en las primeras semanas de apertura de registros fue la envergadura del parque de premios. Para la edición número 61, la comisión organizadora confirmó el sorteo especial de una casa tipo chalet ubicada en el propio ejido urbano de Paso de la Patria.

El inventario de incentivos para los pescadores deportivos se completará con:

Embarcaciones náuticas de astilleros reconocidos totalmente equipadas con consolas de mando.

Motores fuera de borda de última generación para las tripulaciones destacadas.

Sumas millonarias en efectivo para los equipos que logren las mejores piezas medidas y fiscalizadas por la delegación técnica del torneo.

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Desafío estacional y la consolidación de la oferta local

Para la administración municipal de Paso de la Patria, la puesta en marcha de un evento de estas dimensiones forma parte del plan estratégico de gestión de Oscar García, orientado a reposicionar la marca de la villa turística en el NEA y atenuar la estacionalidad comercial de la franja invernal.

“Generar y pensar en un turismo permanente todo el año implica un montón de acciones y de actitudes que debemos tener, no solamente desde el Estado, sino también desde el sector privado para tratar de lograr los objetivos”, precisó el jefe comunal, agradeciendo el financiamiento logístico aportado por las distintas áreas del Poder Ejecutivo provincial.

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Los pescadores interesados en participar del certamen ya pueden gestionar sus altas operativas y consultar la reglamentación de fiscalización vigente a través de las redes sociales de la organización o accediendo directamente al dominio web de turismo de Paso de la Patria.