La madre de Axel González buscó a Zdero y apuntó contra la "corrupción policial": “Tiene que limpiar la mugre”

En medio del acto oficial por el Día de la Independencia realizado este jueves en Fontana, la localidad donde Axel González fue visto por última vez, su madre, María Gómez, se acercó hasta el gobernador Leandro Zdero y logró hablar con él para pedirle ayuda en la búsqueda de su hijo.

El encuentro ocurrió al inicio de la ceremonia central encabezada por el mandatario provincial. Gómez, que desde hace más de 50 días reclama por la aparición de Axel, esperó la presencia del gobernador y se aproximó para plantearle personalmente su desesperación, en una jornada especialmente dolorosa: este 9 de Julio, el joven cumple 22 años.

“No lo tengo a mi hijo, señor. Ayúdenme a encontrarlo, por favor”, le pidió María Gómez a Zdero durante el intercambio. El gobernador le respondió: “Estamos para colaborar como desde el primer día”.

La madre de Axel también dejó una frase dirigida al mandatario en medio de su reclamo por la investigación y por el rol que, según sostiene, habrían tenido efectivos policiales en la desaparición del joven: “Tiene que limpiar toda la mugre que hay, señor. Por favor”.

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“Yo no quiero enfrentarme a él, simplemente quería hablar”

Luego del cruce, María Gómez explicó que su intención era conseguir un contacto directo con el gobernador. “Yo sabía que él iba a estar hoy acá. Entonces yo no quiero enfrentarme a él ni nada por el estilo. Yo simplemente quería hablar con él, que me ayude a encontrar a mi hijo”, señaló.

La mujer remarcó que se presentó en el acto por la necesidad de que el caso siga visible. “Hoy iba a cumplir 22 años Axel. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo a mi hijo”, expresó.

En ese momento, recordó una escena familiar que volvió aún más fuerte su reclamo: “Hoy, 9 de Julio, yo tenía que poder hacerle su milanesa a la napolitana, que tanto le gusta, que yo todos los años le hacía porque es su comida favorita”.

“Por favor, ayúdenme. No se vayan a apagar, porque ustedes son mi sustento. Que se siga viralizando, que se siga”, pidió la madre del joven desaparecido ante los medios presentes.

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El primer contacto con el gobernador

Gómez confirmó que fue la primera vez que pudo hablar cara a cara con Zdero desde la desaparición de su hijo. “Es el primer contacto que tengo con él. Pero como yo le dije, yo vengo pacífica. Yo simplemente quiero hacerme ver, que sepan que yo no voy a parar en la búsqueda de mi hijo”, afirmó.

Durante el breve intercambio, la madre de Axel le planteó al gobernador: “Haría cualquier cosa por su hijo, ¿no es cierto? Bueno, yo como mamá también”. Zdero respondió: “Me pongo en su lugar, soy papá y sé lo que significa”.

“Discúlpeme que me haya presentado así”, le dijo María Gómez. El gobernador contestó: “Toda la fuerza”. Luego, antes de retirarse, Zdero le preguntó: “¿Te puedo dar un abrazo?”.

La acusación contra la Policía del Chaco

La madre de Axel volvió a apuntar contra la Policía del Chaco, a la que viene señalando públicamente por presuntas responsabilidades en la desaparición de su hijo. Sus dichos se dan en una causa que continúa abierta y en la que la investigación intenta reconstruir qué ocurrió durante la madrugada del 17 de mayo en Fontana.

“Yo sé que también policías de Tirol están involucrados en la desaparición de mi hijo. Yo sé muy bien eso, pero nadie se acerca a mí”, sostuvo Gómez, al cuestionar la falta de acompañamiento institucional.

También expresó su malestar por la situación de personas que, según ella, deberían estar detenidas: “No entiendo por qué esos asesinos están libres. No entiendo por qué andan por la calle”.

En ese marco, insistió en que continuará llevando su reclamo a todas las instancias posibles. “Yo voy a seguir en la lucha. Así como me acerqué al señor Zdero, así me voy a acercar a quien sea con tal de que me ayude a descubrir dónde está mi hijo”, afirmó.

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Axel, la corrida y el pedido de sobreseimiento a Lázaro

El reclamo de María Gómez se produjo dos días después de que se conociera un nuevo movimiento en la causa: la Fiscalía pidió el sobreseimiento parcial y definitivo de Ariel Esteban Lázaro, conocido como “Pavita”, el amigo que estuvo con Axel durante las horas previas a su desaparición.

Según el planteo fiscal, Lázaro no habría encubierto el hecho, sino que habría sido testigo del inicio de una persecución policial en el barrio Anunciación de Fontana, durante la madrugada del 17 de mayo.

La investigación sostiene, a partir de testimonios, cámaras de seguridad y registros GPS de móviles policiales, que Axel y Lázaro estuvieron juntos hasta que apareció un patrullero de la Comisaría Segunda de Fontana. Después de esa intervención, Axel corrió hacia una zona de monte y desde entonces no se sabe dónde está.

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El pedido de sobreseimiento de Lázaro todavía debe ser resuelto por el Juzgado de Garantías N° 3. La medida no cierra la causa principal, que sigue enfocada en determinar qué pasó con Axel González después de aquella madrugada en Fontana.

Mientras tanto, su madre volvió a convertir el reclamo en una escena pública. Esta vez, frente al gobernador y en el mismo municipio donde comenzó el misterio que mantiene en vilo a su familia desde hace más de 50 días.