Tras el encuentro con Milei, Zdero pidió “independizar al Chaco de la pobreza estructural”

Después de formar parte de la foto política del 9 de Julio junto a Javier Milei en la Casa Histórica de Tucumán, el gobernador Leandro Zdero encabezó este jueves en Fontana el acto central de la provincia por el Día de la Independencia.

El mandatario chaqueño llegó al acto provincial luego de participar de la vigilia en Tucumán, donde el Presidente se mostró con un grupo de gobernadores en medio de una etapa de negociaciones legislativas para la Casa Rosada. Horas más tarde, ya en Chaco, Zdero buscó darle a la fecha patria una lectura local y planteó que la provincia tiene por delante su propia independencia por conquistar.

Ante autoridades provinciales, municipales, legisladores, funcionarios, representantes de fuerzas de seguridad, excombatientes de Malvinas, instituciones educativas, religiosas y sociales, el gobernador vinculó la gesta de 1816 con los problemas actuales de la provincia.

“Cada vez que la Argentina pronuncia la palabra independencia, vuelve a ponerse de pie una decisión profunda: la de no resignarse, la de no aceptar como destino lo que puede ser transformado”, sostuvo al iniciar su mensaje.

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“El Chaco necesita independizarse de la pobreza estructural”

El tramo más fuerte del discurso llegó cuando Zdero afirmó que la independencia no debe quedar reducida a una conmemoración histórica, sino que debe traducirse en una tarea cotidiana de gestión, trabajo y transformación social.

“El Chaco necesita independizarse de la pobreza estructural. El Chaco necesita independizarse del atraso, de la improvisación, de la resignación y de la idea de que siempre debemos esperar que otros vengan a resolver nuestros problemas”, expresó.

En esa línea, el gobernador remarcó que la provincia cuenta con “fuerza propia, talento, producción, juventud e identidad”, y sostuvo que el desafío es recuperar la confianza en la capacidad chaqueña para generar desarrollo.

“El Chaco tiene fundamentalmente una enorme capacidad de trabajo. Y cuando una provincia descubre su propia energía, deja de mirar el futuro con miedo y empieza a abrazar la esperanza”, afirmó.

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Producción, educación y un Estado que "acompañe sin asfixiar"

Durante su mensaje, Zdero también planteó que la independencia debe expresarse en condiciones concretas de vida para las familias chaqueñas. Habló de producción, educación, salud, empleo, conectividad y seguridad como pilares para construir una provincia con más oportunidades.

Según sostuvo, independencia es que una familia pueda vivir con dignidad, que los jóvenes encuentren futuro en su propia provincia, que los productores trabajen con reglas claras y que las madres sepan que sus hijos pueden estudiar, crecer y proyectarse en la tierra donde nacieron.

“Independencia es tener hospitales, escuelas, conectividad, empleo, seguridad y un Estado que acompañe sin asfixiar, que ordene sin imponer, que esté presente donde haga falta y que deje trabajar a quienes quieren producir”, remarcó.

El mandatario pidió avanzar hacia una provincia “moderna, conectada, integrada al país y al mundo”, con capacidad para transformar sus recursos en oportunidades y utilizar la innovación como herramienta para mejorar la vida cotidiana.

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Zdero dedicó parte de su discurso a los trabajadores chaqueños que, según dijo, sostienen la provincia desde el esfuerzo diario. Mencionó a docentes, enfermeros, productores, familias y personas que enfrentan dificultades cotidianas sin abandonar la voluntad de salir adelante.

“Los héroes de hoy no siempre tienen monumentos. Muchas veces tienen rostros cansados, manos resquebrajadas, horarios largos y preocupaciones reales, pero una gigantesca voluntad de salir adelante”, señaló.

El gobernador sostuvo que la patria no se construye únicamente desde los grandes actos institucionales, sino también desde “cada aula, cada chacra, cada empresa y cada hogar donde alguien decide no bajar los brazos”.

“Cada generación tiene su propia independencia por conquistar”

Hacia el final de su discurso, Zdero retomó la idea central de su mensaje y afirmó que honrar a los hombres y mujeres de 1816 implica asumir los desafíos del presente.

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“Cada generación tiene su propia independencia por conquistar. La de ellos fue declarar una nación libre; la nuestra, construir una provincia más digna, más productiva, más justa, más transparente y más llena de oportunidades”, expresó.

El cierre tuvo tono de convocatoria política e institucional. El gobernador pidió que el 9 de Julio no sea solo una fecha conmemorativa, sino un llamado a “creer, soñar, trabajar, unir y transformar”. “Que viva la independencia que vamos a conquistar todos los días con trabajo, con valentía. Y que viva la Patria”, concluyó desde Fontana.