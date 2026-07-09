Un joven chaqueño fue arrollado por una cosechadora y pelea por su vida en Santiago del Estero

Un joven chaqueño de 28 años permanece internado en estado crítico luego de sufrir un grave accidente laboral en un establecimiento rural de Otumpa, en la provincia de Santiago del Estero, donde fue arrollado por una máquina cosechadora mientras realizaba tareas en el campo.

El trabajador fue identificado como Leandro Gastón Ledesma, domiciliado en Pampa Sommer, Chaco. Según la información policial difundida en las últimas horas, el hecho ocurrió durante una jornada de trabajo rural y las circunstancias del siniestro todavía son materia de investigación.

Tras el accidente, Ledesma fue trasladado de urgencia en una ambulancia proveniente de Quimilí e ingresó alrededor de las 16:10 del miércoles al Hospital Regional Ramón Carrillo, ubicado en la capital santiagueña.

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Debido a la gravedad de las lesiones, el joven chaqueño fue recibido de inmediato por el equipo médico del hospital y derivado al Shock Room, donde comenzaron las primeras maniobras para estabilizarlo. Los profesionales avanzaron además con estudios de urgencia para determinar el alcance de las heridas sufridas tras haber sido alcanzado por la maquinaria agrícola.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, Ledesma se encontraba trabajando en una zona rural cuando, por causas que aún se investigan, fue arrollado por la cosechadora.

Investigan cómo ocurrió el accidente

La Policía trabaja para reconstruir qué pasó en los minutos previos al siniestro y establecer las condiciones en las que se desarrollaban las tareas rurales al momento del accidente.

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Por ahora, la principal hipótesis apunta a un accidente laboral con maquinaria agrícola, aunque los investigadores buscan precisar la mecánica del hecho y determinar si hubo testigos directos de lo ocurrido.

Mientras avanza la investigación, Leandro Gastón Ledesma continúa internado en estado delicado, con pronóstico reservado, en el hospital santiagueño.