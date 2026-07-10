Peregrinación de San Luis del Palmar a Itatí: todos los desvíos y cortes de ruta

La provincia se prepara para contener una de las mayores demostraciones de piedad popular del Nordeste argentino. Con motivo de la 126º Peregrinación de la comunidad de San Luis del Palmar hacia la Basílica de Itatí, programada para desarrollarse del 11 al 18 de julio de 2026 bajo el lema "La Fe que Camina Ayuda al Hermano", el Ministerio de Seguridad y la Policía de Corrientes oficializaron la puesta en marcha de un riguroso dispositivo de control vial y prevención delictiva.

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El despliegue operativo involucrará de forma directa a más de 800 efectivos de la fuerza provincial, quienes contarán con el soporte logístico de patrulleros, motocicletas de alta cilindrada y retenes fijos, trabajando en coordinación con dotaciones de las fuerzas federales y agentes sanitarios de los municipios involucrados.

El cronograma oficial de la columna de peregrinos estipula que la partida desde la parroquia sanluiseña se concretará el lunes 13 de julio a las 08:00 horas, proyectando el arribo a la localidad mariana para el martes 14.

Los files permanecerán en los campamentos durante los actos centrales de la conmemoración de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de Itatí, iniciando el regreso logístico el 17 de julio para concluir el itinerario el sábado 18 en el punto de origen.

Desvíos obligatorios y restricciones en la Ruta 12

La Dirección de Seguridad Vial de la Policía diseñó un esquema de redireccionamiento del flujo vehicular para evitar accidentes sobre la traza de la Ruta Nacional N° 12. El protocolo de circulación establece las siguientes medidas obligatorias:

Tránsito pesado: desde el 12 al 18 de julio, todos los camiones de más de 3.500 kilos y los colectivos de larga distancia serán desviados obligatoriamente por la Ruta Nacional N° 118 , quedando inhabilitados para circular por el segmento vial asignado a los caminantes y jinetes.

Vehículos particulares: los días 13 y 17 de julio, en el horario comprendido entre las 19:00 y las 07:00 del día siguiente, se restringirá por completo la circulación de rodados privados sobre el recorrido peregrino, exceptuando únicamente a los residentes acreditados y transportes de emergencia autorizados.

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Salud equina y el enfoque de "Una Salud"

Una de las principales novedades de la edición 2026 radica en el fortalecimiento de la fiscalización del bienestar de los animales que componen las densas columnas de jinetes. A través de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, el Gobierno provincial implementará el Plan Integral de Salud Equina (PISE), una estrategia coordinada por el médico veterinario Lino Barrio.

Tres equipos de profesionales universitarios se instalarán en puestos fijos y móviles para examinar el estado clínico de los caballos antes de la largada, brindar asistencia médica en ruta y sostener guardias activas durante las jornadas de acampe.

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La subsecretaria del área, Silvina Vega, defendió la vigencia de la marcha gaucha bajo pautas de responsabilidad ambiental y animal: “Trabajamos con el enfoque de Una Salud. Entendemos que la salud pública, la salud humana, la salud animal y la salud ambiental van de la mano”, argumentó la funcionaria en declaraciones a la prensa, cruzando los cuestionamientos de sectores conservacionistas.

“Muchas veces se instala la idea de que los caballos no deberían estar en la peregrinación. Nosotros creemos que pueden participar siempre que estén bien cuidados y protegidos”, concluyó Vega, instando a los propietarios a colaborar con las inspecciones de los profesionales en los accesos habilitados.