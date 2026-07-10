Programa Centros de Familia en Corrientes: abren inscripción para acceder a vouchers de $24 mil

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes, en articulación técnica con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, habilitó de forma oficial la convocatoria pública para que las instituciones asentadas en la capital se incorporen al programa federal denominado Centros de Familia.

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En esta fase inicial de despliegue territorial, la invitación formal está dirigida a clubes de barrio, academias de danzas, institutos de enseñanza, gimnasios particulares, centros culturales y organizaciones de la sociedad civil que desarrollen de manera regular actividades extracurriculares orientadas a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años de edad.

El titular de la cartera social de la provincia, José Irigoyen, detalló que antes de proceder a la rúbrica formal del convenio de asistencia con las autoridades nacionales, los equipos técnicos del área iniciaron un riguroso relevamiento censal para garantizar la correcta implementación del padrón de beneficiarios.

“Tiene que ver con un voucher que tendría un monto de 24 mil pesos para la práctica de deportes, como gimnasio, jugar al básquet, que va a beneficiar a los clubes”, precisó el funcionario provincial a radio Dos respecto al impacto financiero que inyectará el programa en las tesorerías de las entidades intermedias que decidan abrir sus registros.

Constitución de la red de Centros Adheridos

Las entidades comunitarias e instructores privados que completen las instancias de validación técnica pasarán a conformar de manera automática la red formal de Centros Adheridos. Desde esta plataforma unificada se articulará la oferta global de propuestas formativas, deportivas, artísticas y educativas de la ciudad.

Una vez consolidada la cartografía de espacios disponibles, el Ministerio de Desarrollo Social habilitará la segunda etapa del plan prestacional, permitiendo que las familias beneficiarias de los sectores vulnerables seleccionen de manera directa los talleres o disciplinas de preferencia para sus hijos utilizando los vouchers de cobertura mensual asignados por el Estado.

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El período de recepción de antecedentes institucionales comenzó a regir de forma efectiva. Para canalizar dudas operativas, consultas administrativas o agilizar el trámite de incorporación a los Centros Adheridos, los responsables de los establecimientos podrán entablar comunicación mediante la casilla de correo electrónico oficial provista por la coordinación del programa: [email protected].

Una vez que concluya el filtrado de las instituciones de capital, las dependencias gubernamentales publicarán los formularios de inscripción para los núcleos familiares solicitantes.

Requisitos documentales para la inscripción

La Unidad de Control del programa especificó que las entidades aspirantes deberán acreditar su estatus legal mediante soporte digital. Para las asociaciones sin fines de lucro, los requisitos obligatorios incluyen:

Constancia de CUIT y validación de inscripción ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Personería jurídica debidamente otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas y su correspondiente certificado de vigencia institucional actualizado.

Copia del estatuto social vigente junto con el acta de designación de las autoridades de la comisión directiva actual, acompañando los números de DNI de los firmantes.

Constancia de la Clave Bancaria Uniforme (CBU) a nombre de la institución para la liquidación de las transferencias.

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En lo que respecta a los emprendimientos de carácter privado, gimnasios independientes o academias particulares que desarrollen su actividad comercial bajo la figura tributaria de un titular monotributista, los equipos de fiscalización requerirán la presentación de la documentación fiscal correspondiente al responsable de la explotación antes de autorizar el alta en la cartilla de prestadores oficiales.