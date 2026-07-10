Combustible en Chaco: cuánto cuesta llenar el tanque y qué estaciones bajaron los precios

Los combustibles atravesaron un mes sin aumentos generalizados en Resistencia, Chaco. Mientras una petrolera mantuvo sin cambios toda su grilla, otras aplicaron reducciones en algunos productos y ajustes puntuales en el resto.

Un relevamiento realizado por Libertad comparó los valores registrados el 10 de junio con los vigentes este 10 de julio en estaciones de YPF, Shell y Axion. La medición mostró que YPF redujo ligeramente el precio de sus dos naftas, Axion congeló todos sus valores y Shell aplicó la baja más importante en el diésel común.

Más allá de las variaciones mensuales, YPF quedó como la alternativa más económica entre las tres marcas relevadas en las cuatro categorías analizadas.

YPF redujo sus naftas y ajustó el diésel

La nafta súper de YPF pasó de $2.073 a $2.068 por litro, una disminución de cinco pesos, equivalente al 0,24%. La versión premium retrocedió de $2.261 a $2.258, con una baja de tres pesos por litro.

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El comportamiento fue diferente en el gasoil. El diésel común aumentó un peso, de $2.278 a $2.279, mientras que el premium avanzó siete pesos y quedó en $2.399 por litro.

Con los valores actuales, llenar un tanque de 50 litros cuesta aproximadamente:

Nafta súper: $103.400.

Nafta premium: $112.900.

Diésel común: $113.950.

Diésel premium: $119.950.

Shell bajó el diésel común, pero aumentó el resto

Shell registró la mayor reducción porcentual del relevamiento. Su diésel común pasó de $2.362 a $2.329 por litro, una disminución de 33 pesos, equivalente al 1,40%. Sin embargo, los otros tres combustibles tuvieron incrementos.

La nafta súper subió de $2.122 a $2.141, un aumento del 0,90%. La premium pasó de $2.396 a $2.399, mientras que el diésel premium avanzó de $2.522 a $2.559, con un incremento del 1,47%.

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Un tanque de 50 litros representa actualmente un gasto de:

Nafta súper: $107.050.

Nafta premium: $119.950.

Diésel común: $116.450.

Diésel premium: $127.950.

Axion mantuvo congelada toda su grilla

Axion fue la única de las tres petroleras consultadas que no modificó sus precios entre el 10 de junio y el 10 de julio. La nafta súper continuó en $2.109 por litro, mientras que la premium se mantuvo en $2.379. El diésel común siguió en $2.369 y la versión premium permaneció en $2.499.

Para completar un tanque de 50 litros se necesitan:

Nafta súper: $105.450.

Nafta premium: $118.950.

Diésel común: $118.450.

Diésel premium: $124.950.

Cuál es la estación más barata en Resistencia

Según los precios relevados, YPF ofrece actualmente los valores más bajos en todas las categorías. En nafta súper, el litro cuesta $2.068 en YPF, frente a los $2.109 de Axion y los $2.141 de Shell. La diferencia entre el precio más bajo y el más alto es de 73 pesos por litro, o $3.650 al completar un tanque de 50 litros.

En la categoría premium, YPF vende el litro a $2.258, Axion a $2.379 y Shell a $2.399. Entre ambas puntas existe una brecha de 141 pesos por litro.

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La misma situación se repite en el diésel. YPF comercializa el común a $2.279, Shell a $2.329 y Axion a $2.369. En el segmento premium, los valores son de $2.399, $2.499 y $2.559, respectivamente.

El Gobierno apuesta a una baja en los próximos meses

El movimiento en los surtidores de Resistencia se produce mientras el Gobierno nacional espera que la caída del precio internacional del petróleo permita una reducción más pronunciada de las naftas y el gasoil durante los próximos meses.

Las proyecciones difundidas hablan de una posible baja de hasta el 17% hacia septiembre, aunque no existe una medida oficial que garantice ese porcentaje. El resultado dependerá de la evolución del crudo, el tipo de cambio, los impuestos y las decisiones comerciales de las petroleras.