Un condenado del caso Cecilia Strzyzowski fue detenido tras el robo a un comercio en Chaco

Gustavo Melgarejo, uno de los condenados por el encubrimiento del femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue detenido este jueves en la ciudad de Resistencia luego de ser señalado por el robo de mercadería y otros elementos de un comercio.

El hombre de 32 años fue interceptado cerca de las 13.15 en inmediaciones de la avenida Lavalle al 700, junto con tres mujeres de 20, 24 y 43 años. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas, dependiente del Departamento de Operaciones Estratégicas Lince.

Según informó la Policía del Chaco, el operativo se inició después de la denuncia del propietario del comercio “Kiosco Burgués”, ubicado sobre avenida Lavalle al 750, quien advirtió la sustracción de distintos productos.

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Durante la intervención, los efectivos secuestraron una tarjeta de débito del Nuevo Banco del Chaco a nombre de un tercero y una importante cantidad de mercadería que habría sido retirada del local minutos antes. Entre los elementos recuperados había frascos de café, detergentes, shampoos, paquetes de manteca, botellas de aceite, un limpiador en crema, una botella de fernet, un dulce de leche, un vaso térmico y un pote de helado.

Las cuatro personas fueron trasladadas para continuar con las actuaciones correspondientes. La causa quedó bajo la órbita de la Comisaría Segunda Metropolitana, con intervención de la División Medicina Legal.

La condena por el femicidio de Cecilia

Melgarejo, conocido como “Yogur”, trabajaba como casero en un inmueble vinculado a la familia Sena y fue investigado por su actuación posterior al crimen de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023. Durante el juicio por jurados fue declarado culpable de encubrimiento simple. La sentencia estableció una pena de dos años y diez meses de prisión en suspenso, además del pago de las costas judiciales.

La acusación inicial había sido por encubrimiento agravado, aunque el jurado entendió que no se había probado que Melgarejo conociera la gravedad del delito que intentaba ocultar.

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De acuerdo con la reconstrucción presentada en el juicio, el hombre habría mantenido encendido un fuego en el que se quemaron elementos relacionados con el femicidio. Al tratarse de una condena inferior a tres años, la pena no fue de cumplimiento efectivo. Sin embargo, Melgarejo quedó sujeto durante tres años a una serie de reglas de conducta impuestas por el tribunal.

Qué puede pasar con la pena en suspenso

Entre las condiciones fijadas por la Justicia se encontraban la obligación de mantener un domicilio, no ausentarse sin autorización, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol y no cometer nuevos delitos.

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La detención por el presunto robo no implica que la pena en suspenso se convierta automáticamente en prisión efectiva. Para que eso ocurra, la Justicia deberá establecer primero qué participación tuvo Melgarejo y si efectivamente incumplió las pautas de conducta.

En caso de que sea condenado por un nuevo delito cometido durante el plazo fijado por el tribunal, podría revocarse la condicionalidad y ordenarse el cumplimiento efectivo de la pena dictada en el expediente por el caso Cecilia.