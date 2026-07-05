El Gobierno ya incumplió con proyecciones del Presupuesto 2026

El Gobierno avanza en la elaboración del Presupuesto para 2027, para lo que el equipo económico esboza los lineamientos en materia de ingresos y gastos y de las expectativas macro. Mientras, las pautas establecidas para este año están en duda: algunos ya se incumplieron, como la inflación, y otros resultan desafiantes de alcanzar, como la actividad.

Esta semana el oficialismo envió a Diputados el adelanto del proyecto de la ley de leyes, que anticipa las principales prioridades de la administración nacional y exponen las expectativas de las principales variables macroeconómicas de cara al año que viene, que tiene el condimento extra de las elecciones presidenciales y legislativas. En paralelo, quedaron en debate los números del documento vigente para este año.

La inflación ya fue superada. En el Presupuesto 2026 aprobado, el oficialismo proyectaba un índice de precios al consumidor (IPC) de 10,1% para todo el año. Con el último dato disponible del Indec, correspondiente a mayo, la suba de precios acumula en los primeros cinco meses del año un 14,7%. Es decir, ya superó con lo estipulado.

En el último staff report, el Fondo Monetaria Internacional (FMI) estimó una inflación en torno al 25% anual. En tanto, la City se muestra más pesimista y vislumbra un incremento en torno al 29,7%, de acuerdo al relevamiento de expectativas de mercado (REM) que elabora el Banco Central.

Dólar. A su vez, el equipo económico estimaba un tipo de cambio oficial mayorista a diciembre alrededor de $ 1.423. La divisa norteamericana cerró el viernes a $ 1.488 y el mercado vaticina que llegue a $ 1.658 para fin de año, según se desprende del último REM.

PBI. El oficialismo confiaba en que la actividad tuviera un crecimiento del 5% en todo 2026, según reza la ley de leyes, algo que a esta altura del año luce desafiante para que se dé. La dinámica observada de la economía cobró menos impulso de lo previsto, traccionado principalmente por el agro, la energía y la minería.

La economía viene en modo “serrucho”. De los cuatro meses del año, dos fueron con crecimiento (enero y marzo) y dos con caída (febrero y abril). El dato del Indec para el cuarto mes del año implica un nivel 1% por debajo del registrado en diciembre de 2025. Los economistas estiman una expansión de la actividad menor al 3% para todo el año, según el REM.

Cuentas fiscales. El Presupuesto 2026 también plantea un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI y un superávit financiero, tras el pago de los intereses de la deuda, del 0,2% del producto. En la revisión del FMI, las metas fiscales del acuerdo se corrigieron a la baja y estipularon un superávit de 1,4% del PBI.

Aunque los especialistas señalan que el Gobierno cumpliría con lo pactado, se encienden algunas luces de alarma, sobre todo por la dinámica que mostró la recaudación en los últimos meses, fundamentalmente por la caída en el IVA. La recaudación del primer semestre promedia una contracción del 5,2% anual real, calculó la consultora LCG.

Exportación. El equipo económico se acercaría a cumplir con lo estipulado en el documento refrendado por el Congreso, que fijó un incremento de las ventas al exterior del 10,6%. El año pasado, las exportaciones arrojaron US$ 87.000 millones. Para 2026, los economistas colocan un piso de US$ 94.000 millones y otras proyecciones incluso sostienen que podrían rozar los US$ 100.000 millones.