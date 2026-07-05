La Rioja presentó un plan quinquenal minero provincial por fuera del RIGI

“El RIGI no es conveniente para provincias como la nuestra ni para el país porque representa una competencia desleal con nuestras industrias y empresas, además de promover un modelo extractivo que deja pocos recursos en la Argentina”. Con ese cruce y la sustentabilidad como eje, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó el plan quinquenal minero de la provincia. Incluso aseguró que ninguna de las empresas que operan en su territorio planteó como necesidad al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

En auditorio lleno de la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires, Quintela habló sobre el instrumento que considera estratégico para establecer los principales lineamientos del desarrollo de la actividad minera en la provincia de 2026 a 2030.

“Lo que queríamos con este Plan Quinquenal Minero es demostrar que La Rioja tiene un potencial enorme y que la provincia acompaña decididamente el desarrollo de la actividad minera”, afirmó. “Tenemos que desarrollar la minería de la mejor manera posible, donde ganen las empresas, gane la provincia y gane también la Argentina. Nuestro país tiene un enorme futuro y una de las actividades que puede impulsar ese crecimiento es la minería”, expresó.

El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, destacó el trabajo que desarrolló la provincia en la industria y valoró el crecimiento de las inversiones en el distrito. “Es un sector productivo que estamos seguros será muy importante para La Rioja y para el país”, señaló.

“El desarrollo minero de La Rioja está en marcha y existe una convicción de que esta actividad constituye una verdadera política de Estado. Este plan busca convertir el enorme potencial geológico de la provincia en desarrollo sustentable y en oportunidades concretas para los riojanos”, afirmó el ministro de Trabajo, Federico Bazán. El funcionario local indicó que la provincia cuenta con 17 proyectos mineros en distintas etapas de prospección y anticipó que al menos tres de ellos ingresarán próximamente a la etapa de exploración. Bazán precisó además que la proyección para este año contempla más de 35.000 metros de perforaciones y una inversión directa superior a US$ 40 millones.