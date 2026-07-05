Kicillof: “Todos los sectores viven una catástrofe”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una ronda de negocios destinada a empresarios de diversos sectores, donde sostuvo que “desde que asumió (el presidente Javier) Milei, todos los sectores viven una catástrofe de magnitud histórica”. “Se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo formal, cerraron 26 mil empresas y se multiplicó la cantidad de familias endeudadas”, argumentó.

El evento se realizó en la localidad bonaerense de Ituzaingó y reunió a firmas industriales del agro, sectores comerciales, cooperativas, emprendedores y profesionales vinculados a la producción. En el encuentro en el que participaron más de 330 pymes locales y regionales, el mandatario provincial estuvo acompañado por los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el intendente local, Pablo Descalzo.

Kicillof marcó que “las rondas de negocios son parte de una batería de políticas públicas que, en esta situación tan compleja para la actividad, profundizamos al máximo para acompañar al sector productivo e industrial bonaerense” y aseguró que “en la Provincia reivindicamos el rol de un Estado que construye vínculos estratégicos con el sector privado para potenciar, ayudar y apuntalar el esfuerzo de cada empresario pyme”.

“Desde que asumió Milei, todos los sectores viven una catástrofe de magnitud histórica: se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formal, cerraron 26.000 empresas y se multiplicó la cantidad de familias endeudadas”, sostuvo el gobernador y sumó que “este es el rumbo económico que eligió el Gobierno nacional: no es un error, es un plan deliberado para desindustrializar el país y arrasar con el mercado interno”.

Agencias