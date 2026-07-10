Afirman que Javier Milei y Demian Reidel usaron inteligencia artificial para escribir su paper económico

El miércoles 8 de julio, el presidente Javier Milei y el economista Demian Reidel presentaron el paper académico “Minimum Viable Scale: Extinction and Escape under Increasing Returns”, el cual habría sido escrito mediante inteligencia artificial (IA), según el economista Jesús Fernández-Villarde, de la Universidad de Pensilvania. Tras la polémica, el Reidel dio explicaciones.

El trabajo de Milei y Reidel propone una nueva interpretación del crecimiento económico basada en la existencia de una "escala mínima viable" para las economías. Según los autores, cuando predominan los rendimientos crecientes y la capacidad de trabajo es limitada, el tamaño de una economía deja de ser irrelevante y pasa a determinar si un país puede sostenerse, despegar o ingresar en una trayectoria de declive.

Fernández-Villarde es Profesor titular de Economía Howard Marks en la Universidad de Pensilvania Director de la Iniciativa Penn para el Estudio de los Mercados e investigador sénior en el American Enterprise Institute (AEI). En su cuenta de X posteó que descargó el trabajo “porque está cerca de algo en lo que estoy trabajando (y en realidad soy comprensivo con el punto que los autores intentan hacer)”.

Rincón del vago: Milei copió el 50 por ciento de su nuevo libro

“Mientras lo leía, tuve la clara sensación de que un modelo de lenguaje extenso había producido el texto: el formato, el estilo, el tipo de suposiciones, la forma en que se presentaban las derivaciones, los artículos citados”, añadió.

Los modelos de lenguaje extenso (LLM, por sus siglas en inglés) son una categoría de modelos de “deep learning” entrenados sobre inmensas cantidades de datos, haciéndolos capaces de comprender y generar lenguaje natural y otros tipos de contenidos.

El economista señaló que tomó el resumen y cuatro párrafos al azar y los pasó por el programa Pangram y “en los cinco casos, devolvió una probabilidad del 100% de generación por IA”, afirmó el economista.

Según Fernández-Villarde, “no me molesta que los economistas usen LLMs en su investigación. Lo hago todo el tiempo, para muchos fines. Tampoco me molesta que economistas cuya primera lengua no es el inglés los usen para pulir su prosa. Yo también lo hago, y he sido abierto al respecto (esta misma publicación ha sido probada para precisión gramatical). Pero hay una línea entre ‘Uso LLMs para ayudar con mi investigación’ y ‘Le pedí a un LLM que escribiera un artículo y puse mi nombre en él’”.

“Por supuesto, puedo estar equivocado, y con gusto corregiré esta evaluación”, aclaró el economista.

La economista Natalia Motyl comentó a PERFIL que el programa Pangram “lo usamos los docentes universitarios para, efectivamente, ver si los alumnos se copian o escriben sus trabajos con inteligencia artificial. Férnández-Villarde empezó a leer y era obvio que el trabajo de Milei y Reidel tenía vocabulario de inteligencia artificial”.

Con respecto al contenido del trabajo académico, Motyl afirmó que “no es algo nuevo que descubrieron o que redactaron, sino es algo que ya se viene trabajando en los retornos crecientes a escalas, o sea, son modelos de crecimiento endógeno desde la década de los '90”.

Para la economista, “lo más anecdótico es que ni siquiera mencionan a muchos los autores que desarrollaron lo que ellos creen que inventaron en ese paper. Así que en términos de contenido no es novedoso y no es ni siquiera un review porque no mencionan a los autores como debería ser un paper científico de review de este calibre”.

Las aclaraciones de Demian Reidel

En un posteo en X, el economista coautor del trabajo con el presidente Milei afirmó que al “terminar de escribir el texto, lo pasé por inteligencia artificial para corregir la escritura. Eso lo hice para mejorar el texto. Evitar repeticiones, etc. Hacer eso está perfecto y ni se me ocurriría no hacerlo".

El ex funcionario también sostuvo que "los que me conocen pueden detectar fácilmente mi estilo como cuando digo que suponer rendimientos decrecientes es como buscar las llaves bajo el farol porque ahí hay luz. Y también pueden detectar el estilo del Presidente".

“Y ya que estamos, aclaración bonus: como dice la pagina 1, esto todavía es un WORKING PAPER. Que aún no fue publicado. Nuevamente, averiguen un poco más antes de decir tantas pavadas”.

LM/MSS