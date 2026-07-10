Argentina y Suiza: una relación económica que vale oro

Mientras la Selección Argentina define su pase a semifinales en la Copa del Mundo frente a Suiza, los lazos entre ambos países muestran un dinamismo que supera lo estrictamente deportivo. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la relación comercial y de inversiones con la nación helvética y su bloque económico atraviesa un período de récords históricos absolutos.

Suiza no forma parte de la Unión Europea, sino de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), un bloque de alto poder adquisitivo que integra junto a Noruega, Islandia y Liechtenstein.

En la práctica, el vínculo con este grupo es un reflejo directo del comercio con Berna. "Hoy hablar de exportaciones al EFTA es hablar de exportaciones a Suiza, ya que estas representan más del 98% de los bienes despachados al bloque", destaca la BCR.

Un año de récords para el comercio bilateral

Los datos consolidados de 2025 muestran que las exportaciones argentinas al bloque alcanzaron los US$ 2.094 millones, lo que implicó un crecimiento del 25% frente al año anterior. Por el lado de las compras, las importaciones desde el EFTA sumaron US$ 779 millones.

De esta manera, el intercambio total superó los US$ 2.870 millones, la mayor cifra de la historia. Al registrar ventas que duplican a las compras, Argentina obtuvo un saldo a favor histórico.

"El superávit comercial con el bloque también marcó un récord el año pasado: US$ 1.315 millones, superando el máximo previo de 2019 y acumulando once años consecutivos de resultados positivos para nuestro país", detalla el documento de la entidad rosarina.

El motor minero y el rol de las provincias

El gran responsable de estas cifras es el sector minero. "El gran protagonista de este salto exportador vuelve a ser el oro. Suiza es el principal comprador del oro argentino, que se origina principalmente en Santa Cruz y San Juan, y se consolida como el primer mercado de las exportaciones mineras nacionales", explica el informe.

El país europeo alberga a las principales refinadoras de oro del mundo, una demanda que se vio potenciada por la escalada del precio internacional del metal durante el último año. El impacto regional de este comercio es total: Suiza es el destino del 49% de las exportaciones de San Juan y del 33% de las de Santa Cruz.

Inversiones y el potencial agroindustrial

El vínculo también se consolida en el plano financiero. Al cierre del año pasado, el stock de Inversión Extranjera Directa (IED) del bloque EFTA en el país se ubicó en US$ 9.511 millones —con Suiza aportando más de US$ 8.500 millones—, lo que posiciona a este grupo de países como el quinto inversor extranjero en la Argentina.

Hacia adelante, la BCR identifica oportunidades para diversificar los envíos más allá de los minerales, apuntando a un mercado de 14 millones de habitantes con un altísimo poder adquisitivo.

Un reporte de Licenciatura en Economía de la Escuela de Economía y Negocios (UNSAM), señala que los principales destinos de la inversión suiza en Argentina son la industria manufacturera (elaboración de alimentos y el sector químico), comercio y minas y canteras.

"Entre las empresas suizas con presencia en Argentina, la más conocida en el sector alimenticio es Nestlé, con presencia en distintas provincias del país. También se destacan Just, Novartis y Glencore. Esta última anunció una inversión de alrededor de 14 mil millones de dólares en el sector minero de cobre en Catamarca y San Juan en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) en 2025", apunta la UNSAM.

Radiografía de la economía suiza

Suiza se encuentra entre las economías más desarrolladas del mundo y lidera varios de los principales indicadores económicos y sociales entre las selecciones que disputan el Mundial.

Ocupa el tercer lugar en capacidad económica, el primero en esperanza de vida al nacer (84 años) y el tercero en el Índice de Desarrollo Humano. "Esa diferencia también se refleja cuando se la compara con Argentina: aunque nuestro país tiene una población cinco veces mayor, genera apenas dos tercios del producto suizo. Como resultado, el PBI por habitante de Suiza es aproximadamente ocho veces superior al argentino", indica la UNSAM.

Desde la UNSAM concluyen que Argentina y Suiza muestran cómo dos economías con estructuras muy distintas pueden construir un vínculo estrecho, ya que "mientras Argentina aporta principalmente recursos naturales, Suiza agrega valor mediante la refinación, la industria y los servicios especializados. El oro resume mejor que ningún otro producto esa relación económica entre ambos países".