Boom mundialista: 490.000 argentinos viajarían a EE.UU. activando el turismo premium en el arranque de julio

Las esperanzas de la sociedad respecto al desempeño de la Selección en la cita máxima atraviesan su momento más álgido desde que comenzó el torneo. De acuerdo con la última encuesta nacional de la consultora Delfos, realizada entre el 8 y el 10 de julio de 2026 sobre una muestra de 1.100 casos, el nivel de confianza civil en el equipo se mantiene en niveles excepcionales.

El estudio cuantitativo detalla que el 65% de los consultados afirma que el conjunto nacional alcanzará la instancia final de la competencia. En contrapartida, las proyecciones más moderadas se reducen notablemente: solo un 13% cree que el recorrido finalizará en semifinales, apenas un 2% sitúa el techo en los cuartos de final, mientras que el 20% prefirió no arriesgar un pronóstico.

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El informe, liderado por el analista Luis Dall’Aglio y diseñado por el licenciado Norman Berra, destaca que el elevado nivel de satisfacción con el rendimiento y el predominio de las expectativas positivas configuran un fenómeno sociológico y comercial que supera las fronteras del fútbol.

Las evaluaciones favorables predominan de modo absoluto en el relevamiento estadístico, arrojando una nota promedio general de 8,15 puntos sobre el desempeño colectivo, donde dos tercios de los entrevistados calificaron las actuaciones del plantel con notas situadas entre el 8, el 9 y el 10.

Para quienes proyectan el arribo al partido definitorio, el desenlace es casi unánime: el 90% asegura que el equipo se consagrará campeón mundial por cuarta vez en su historia, con un marcado 35% que prefiere repetir el duelo simbólico contra Francia.

El "efecto Mundial" en los números

La contracara económica y comercial de este entusiasmo colectivo se cristalizó de forma directa en el mercado del turismo internacional de alta gama y el consumo suntuario. La consultora confirmó que el fútbol opera como el dinamizador exclusivo del gasto en pasajes y servicios logísticos hacia el exterior, trabajando sobre muestra de 3.500 casos con sistema CAWI entre el 13 y el 18 de junio de 2026.

La fiebre por acompañar al conjunto nacional provocó que se triplicara la cantidad de compatriotas que eligieron Estados Unidos como destino para las vacaciones de invierno en comparación con los registros del año pasado.

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Los datos duros del sector turístico pulverizan las métricas de la temporada previa. Mientras que en las vacaciones de invierno de 2025 unos 150.400 argentinos habían optado por viajar a territorio norteamericano, para este receso invernal la cifra trepó a cerca de 490.000 personas que confirmaron que viajarían "seguramente" o "probablemente" para ver los partidos de la Selección.

Este flujo masivo inyecta un fuerte nivel de facturación en las agencias de viaje corporativas y operadores del interior del país, quebrando la tendencia contractiva del mercado interno y consolidando al certamen deportivo como el principal motor de reactivación estacional para el segmento de consumidores de ingresos medios-altos y premium.