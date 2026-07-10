Quinteros adelantó el operativo del sábado para los festejos de la Selección: "Vamos a arrancar con 200 efectivos"

Córdoba reforzará el operativo de seguridad ante un eventual nuevo festejo de la Selección Argentina. El dispositivo comenzará con 200 efectivos policiales, incorporará unidades especiales y buscará evitar que se repitan los incidentes registrados en Patio Olmos y Nueva Córdoba tras el último triunfo del equipo nacional.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el despliegue será mayor al realizado el miércoles pasado, cuando el operativo comenzó con 150 policías. "Nosotros queremos que pase lo mismo en la cancha, pero que pasen cosas distintas en la calle. La pregunta que me hago es qué nos está pasando, que hemos perdido la capacidad de festejar", sostuvo el funcionario.

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"Esto excede ampliamente el marco de la seguridad. Tenemos que preguntarnos qué nos está pasando como sociedad para que un momento en el que deberíamos estar todos contentos, abrazados y festejando termine convirtiéndose en un hecho de violencia".

Quinteros recordó que, pese a los disturbios registrados en la capital cordobesa, la situación pudo ser controlada en pocos minutos. "En Córdoba, comparado con lo que pasó en el resto del país, nosotros hemos contenido esa situación. La pudimos contener en menos de 20 minutos y, a la hora, teníamos el tránsito totalmente restablecido. En otros lugares hasta hubo muertos", remarcó.

Más efectivos

El ministro explicó que el nuevo dispositivo comenzará directamente con 200 efectivos y contará con recursos especiales de la Policía de Córdoba. "Vamos a arrancar con esa cantidad. Ojalá salgamos a festejar una vez más, pero ojalá que podamos hacerlo de otra manera", expresó. El operativo incluirá personal de unidades especiales, el SEOM, equipos motorizados y un camión hidrante.

Además, volverá a montarse un vallado perimetral en la zona de Patio Olmos. "Nosotros hacemos un perímetro tomando como punto cero la fuente, a 100 metros ponemos una valla", detalló. El ministro indicó que dentro de ese radio no se permitirá la instalación de puestos de venta. "No dejamos instalar puestos de venta, ni de bebida ni de comida, porque eso también es otro factor de riesgo", explicó.

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Consultado sobre el costo económico del despliegue, Quinteros explicó que un operativo similar demandaría entre 40 y 45 millones de pesos si fuera contratado como servicio adicional para un evento privado. "Eso es lo que saldría un operativo de esta magnitud para un evento deportivo o un recital conflictivo", señaló.

Operativo contra robos y violencia urbana

Además del operativo previsto para los festejos, Quinteros informó que este jueves se realizaron procedimientos simultáneos vinculados a robos de vehículos, venta ilegal de autopartes y hechos de violencia urbana. El funcionario precisó que hubo cinco detenidos y que se ejecutaron más de 55 órdenes judiciales, a pesar de que la provincia transita la feria judicial y un feriado puente.

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Durante uno de los procedimientos, la Policía secuestró un vehículo que transportaba dosis de marihuana, un arma de fuego y un dron, elemento que llamó especialmente la atención de los investigadores. "Había un dron, con lo cual hay que ver si con este dron hacían delivery de drogas y dónde lo hacían", señaló Quinteros.

El ministro recordó que el año pasado ya habían desbaratado una organización que utilizaba drones para ingresar estupefacientes a la cárcel de Bouwer. "La delincuencia también avanza con la tecnología. Si nosotros no estamos a la altura de la tecnología que tienen los delincuentes, difícilmente vamos a poder correr detrás de ellos", advirtió.