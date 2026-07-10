Mercado inmobiliario: los precios de venta en Córdoba suben hasta 13,4% en dólares y la oferta de alquileres se duplicó

El mercado inmobiliario cordobés consolida su recuperación. Los precios de venta de casas y departamentos continúan creciendo en dólares, los alquileres mantienen una evolución moderada y la oferta disponible sigue expandiéndose, configurando un escenario más dinámico para compradores, inversores e inquilinos.

Así surge del relevamiento de junio elaborado por Mercado Libre Inmuebles en conjunto con la Universidad de San Andrés (UdeSA), que analiza la evolución de las publicaciones activas en la plataforma desde 2017.

Durante junio, el precio de venta del metro cuadrado en dólares aumentó un 0,6% mensual tanto para casas como para departamentos. En la comparación interanual, la recuperación resulta aún más marcada: las casas registraron una suba del 11,6%, mientras que los departamentos crecieron 13,4%, confirmando una tendencia alcista que se viene consolidando desde fines de 2023 y durante todo 2025.

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El informe también identifica cuáles son las zonas con mayor valorización. En casas, Córdoba Sur encabeza el ranking con una suba interanual del 10,2%, mientras que en departamentos la misma zona muestra un incremento del 22,6%. En oficinas, el mayor crecimiento corresponde a Córdoba Norte, con un aumento del 11,4%.

Al analizar los barrios, aparecen dos claros protagonistas. Manantiales lidera el incremento del valor de las casas, con una apreciación del 22,9% en dólares respecto de junio de 2025, mientras que Jardín registra la mayor suba entre los departamentos, con un crecimiento del 20,3%.

Alquileres: aumentan los precios, pero también la oferta

En el segmento de alquileres, el comportamiento continúa siendo más estable que en los años de mayor tensión del mercado. Durante junio, los alquileres de casas aumentaron 2,5% respecto de mayo, mientras que los departamentos registraron un incremento mensual del 1,8%. Dentro de la ciudad, el mayor ajuste en departamentos se observó en Córdoba Este, donde los valores crecieron 3,4% en el último mes.

Sin embargo, el dato más significativo vuelve a ser la evolución de la oferta. El estudio señala que, comparando junio de 2026 con noviembre de 2023 —último mes de vigencia de la anterior Ley de Alquileres—, la cantidad de casas publicadas para alquilar aumentó 144,3%, mientras que la oferta de departamentos se expandió 157,3%. Incluso en el último mes la tendencia continúa: las publicaciones de departamentos crecieron 4,6% respecto de mayo y las de casas un 0,2%.

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Según el informe, este crecimiento estaría asociado a los cambios regulatorios introducidos en el mercado de alquileres, que incentivaron a más propietarios a volver a ofrecer sus inmuebles.

Otro de los indicadores destacados es el Índice de Confianza del Mercado elaborado por UdeSA, que busca anticipar la dirección futura de los precios. Los resultados muestran que el mercado de casas permanece en una fase de crecimiento desde mayo de 2025, mientras que el de departamentos mantiene una tendencia alcista ininterrumpida desde diciembre de 2023, lo que refuerza la percepción de un ciclo sostenido de recuperación del sector.

Los barrios más buscados

En cuanto al comportamiento de los usuarios dentro de Mercado Libre Inmuebles, Nueva Córdoba, Centro y Alta Córdoba concentran la mayor cantidad de consultas para compra de propiedades. Les siguen General Paz y Alberdi. Para alquileres, en cambio, el ranking cambia levemente: Alberdi se ubica en el primer lugar de preferencias, seguido por Nueva Córdoba, Centro, General Paz y Alta Córdoba.

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En conjunto, los datos muestran un mercado inmobiliario que dejó atrás la etapa de mayor incertidumbre. La recuperación de los valores de venta en dólares, el crecimiento sostenido de la oferta de alquileres y la persistencia de una demanda activa reflejan un escenario más equilibrado y con mejores perspectivas tanto para quienes buscan invertir como para quienes necesitan acceder a una vivienda.