DNI, seguro y casco: los nuevos requisitos para circular en monopatín en Villa del Rosario

Villa del Rosario puso en marcha una normativa para regular la circulación de monopatines eléctricos y otros vehículos de movilidad personal. La iniciativa busca establecer reglas claras para su uso, promover una convivencia segura entre los distintos actores del tránsito y acompañar el crecimiento de estas nuevas formas de transporte urbano.

La medida fue presentada por el Gobierno de la Ciudad como una política preventiva, orientada a anticiparse a los cambios en la movilidad antes de que generen conflictos en la vía pública. La regulación contempla condiciones de circulación, medidas de seguridad y responsabilidades para los usuarios.

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El intendente Diego Carballo aseguró que la decisión forma parte de una estrategia de planificación a largo plazo. "Gobernar también es anticiparse. No esperamos que un problema llegue para recién actuar. Cuando aparecen nuevas formas de movilidad, nuestro deber es generar las condiciones para que puedan convivir de manera segura con el resto de la comunidad. Cada decisión que tomamos tiene un objetivo muy claro: cuidar a nuestros vecinos y construir una ciudad preparada para los desafíos que vienen", afirmó.

La normativa establece que los monopatines eléctricos solo podrán ser utilizados por personas mayores de 16 años y exige el uso obligatorio de casco homologado, chaleco o elementos reflectivos, especialmente para la circulación nocturna, bocina, frenos en correcto funcionamiento y un sistema de iluminación con luz delantera blanca y trasera roja encendidas durante el recorrido. Además, los usuarios deberán portar DNI y seguro, circular únicamente por las vías habilitadas, ya que estará prohibido hacerlo por las veredas, y no podrán transportar pasajeros, animales ni cargas que alteren el equilibrio, la estabilidad o la visibilidad del vehículo.

Desde el municipio explicaron que el objetivo es acompañar una modalidad de transporte que crece en distintas ciudades del mundo, fomentando un uso responsable y garantizando la seguridad tanto de quienes utilizan estos vehículos como del resto de quienes circulan por la vía pública. La normativa también apunta a consolidar una movilidad urbana más moderna y sustentable, incorporando herramientas que permitan ordenar el tránsito y prevenir riesgos derivados del uso de monopatines eléctricos y otros dispositivos similares.

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Carballo destacó además que los gobiernos locales deben adaptar sus políticas públicas al avance tecnológico. "Las ciudades inteligentes no son solamente las que incorporan tecnología. Son las que saben adaptarse a los cambios con responsabilidad, planificación y sentido común. Villa del Rosario quiere seguir siendo una ciudad moderna, ordenada y cercana a la gente", concluyó.