Atacaron a botellazos a un adolescente en el centro de Carlos Paz: continúa grave tras la cirugía

Santiago Herrero, el adolescente de 15 años que fue brutalmente agredido el jueves por la noche en el centro de Villa Carlos Paz, permanece internado en estado crítico en el Hospital de Urgencias de Córdoba, adonde fue derivado tras sufrir una fractura de cráneo con hundimiento. El joven fue operado apenas ingresó al centro asistencial y continúa con asistencia respiratoria mecánica.

El ataque ocurrió en la zona céntrica de Carlos Paz. Presuntamente, un grupo de jóvenes rodeó a Herrero en ese punto y lo atacó de manera sorpresiva, sin darle margen para reaccionar.

De acuerdo con fuentes consultadas por PERFIL CÓRDOBA, Herrero presenta una fractura parietal izquierda con hundimiento óseo y una hemorragia subaracnoidea, cuadro que motivó su traslado en ambulancia desde el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde había recibido las primeras atenciones. Ya en el Hospital de Urgencias, el equipo médico realizó una intervención para el levantamiento de la fractura y una toilette quirúrgica.

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En las últimas horas, al adolescente le realizaron una nueva tomografía axial computarizada de control, cuyo resultado fue calificado como favorable dentro del marco de gravedad que atraviesa. Los reflejos del joven se mantienen conservados, lo que llevó a los profesionales a sostener que, por el momento, no se esperan complicaciones mayores.

De todos modos, Herrero permanecerá con asistencia respiratoria mecánica durante las próximas 24 horas, plazo que los médicos consideran clave para confirmar la evolución.

Pese a estos indicios, el cuadro general del adolescente continúa clasificado como grave y su pronóstico sigue siendo reservado. Los profesionales consultados evitaron realizar proyecciones sobre secuelas o tiempos de recuperación y remarcaron que se trata de un traumatismo encefalocraneano de consideración, cuya evolución solo podrá evaluarse con el correr de los próximos días.

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María Laura, madre del joven, expresó en diálogo con Carlos Paz Vivo! que las primeras 48 horas posteriores a la cirugía resultan determinantes: "Tenemos que esperar hasta el domingo. Yo sé que Santi es fuerte y va a salir adelante", sostuvo la mujer, que impulsa junto a familiares y amigos una cadena de oración para acompañar la recuperación de su hijo.

Según había relatado la madre a ese mismo medio, el ataque no fue una pelea entre pares sino una agresión sorpresiva: "No fue una pelea. Lo agarraron de atrás. Empezó a correr este chico, le pegó, cayó al piso y después los otros le siguieron pegando con patadas. Ni siquiera pudo defenderse", describió.

También detalló el momento en que uno de los agresores lanzó una botella de vidrio que impactó en la cabeza de su hijo: "Le pegó con una botella de vidrio, una de Coca-Cola, en la zona parietal. Le hundió el cráneo. Después siguieron golpeándolo cuando ya estaba en el piso", relató.

Según información publicada por El Diario de Carlos Paz, la agresión se originó a partir de una discusión entre grupos de jóvenes. La investigación por el hecho quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, que trabaja en la identificación de los agresores. Hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre detenciones o el estado de las actuaciones.