Completaron la estructura principal del altonivel de avenida Vélez Sarsfield: colocaron la última viga de la obra

La estructura principal del futuro altonivel de avenida Vélez Sarsfield quedó completada en la medianoche del viernes 10 de julio con la colocación de la viga número 195.

Del acto participaron el intendente de Córdoba, Daniel Passerini; el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; y el vicepresidente de Caminos de las Sierras, Isaac Rahmane.

La intervención es impulsada por el Gobierno de Córdoba a través de Caminos de las Sierras, y se desarrolla sobre avenida Vélez Sarsfield, entre avenida Circunvalación y la calle Posadas.

Con dos carriles por sentido de circulación, el altonivel tendrá una extensión de 607 metros y apunta a mejorar la circulación vehicular en el acceso sur de la capital provincial, sobre la Ruta Nacional 36.

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Según informó el Gobierno provincial, la obra permitirá separar el tránsito pasante del tránsito urbano y frentista, con el objetivo de agilizar la circulación tanto para quienes viven en la zona como para quienes ingresan a Córdoba desde la Autovía Córdoba-Río Cuarto.

En paralelo al montaje de la estructura elevada, continúan los trabajos complementarios que incluyen nuevas conexiones urbanas, rotondas, calles bajo el viaducto e infraestructura vial asociada.