Qué perfil de presidente busca el electorado medio para las próximas elecciones

El escenario político nacional exhibe una reconfiguración en las bases de apoyo del presidente Javier Milei, donde la gestión diaria empieza a pesar más que la afinidad ideológica. De acuerdo con el último informe de la consultora QSocial, elaborado sobre una muestra online de 1.880 participantes en todo el país, el respaldo al mandatario se divide en dos categorías nítidas: un 19% de "adherentes plenos" —quienes comparten valores, orgullo y simpatía directa por el líder— y un 17% de "acompañantes condicionales",un segmento que apoya la marcha del Gobierno por resultados económicos y de gestión, pero no por convicción doctrinal.

Para Lucas Klobovs, director de la consultora, este último grupo representa la verdadera clave de sustentación para el oficialismo. Actualmente, el 58% de estos acompañantes condicionales se inclina por votar al Presidente, mientras que el resto se distribuye entre el voto en blanco y los indecisos.

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Una de las principales ventajas que señala el estudio es que Milei no divide su caudal electoral con ningún otro candidato de la oferta actual, lo que le otorga un piso firme y margen para crecer si la economía muestra señales de alivio. El voto oficialista, por lo tanto, se hamaca sobre las expectativas de la gestión concreta más que en una búsqueda de identificación identitaria.

La demanda de cara a 2027 y el bache de la oposición

La contrazona del informe analiza las debilidades del arco opositor y las demandas del ciudadano medio pensando en el mediano plazo.

En el universo de los denominados "distantes críticos", la oferta política tradicional todavía no logra hacer pie: el 39% de este sector asegura que votaría en blanco y un 31% se mantiene en la indecisión, marcando el terreno exacto donde la oposición necesita edificar una propuesta competitiva.

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Por otra parte, al indagar sobre qué tipo de presidente demandará la sociedad, el informe de QSocial identifica tres perfiles muy marcados:

- Gobernabilidad y equipos : Un 49% exige unión de espacios políticos, solidez técnica y construcción de consensos.

- Mano firme: Un 35% rechaza la lógica de la negociación y pide un liderazgo vertical y decidido.

- Outsiders: Un 16% prefiere un perfil sin ningún tipo de experiencia política previa.

En este último segmento es donde la figura de Milei demuestra su resiliencia comunicativa: el Presidente logra retener casi un tercio de ese voto (el 26%).

Según las conclusiones de la consultora, cada vez que el mandatario recupera su tono original y discursivo por fuera de la estructura partidaria, abre una zona de atracción que le permite capturar voluntades más allá de su núcleo duro.