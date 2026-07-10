Rossi cuestionó el Congreso virtual de la UCR: "Reclamamos institucionalidad al peronismo y no damos el ejemplo"

Dante Rossi cuestionó la convocatoria al Congreso Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), que se realizará el sábado 11 de julio, a las 10.30, bajo modalidad virtual a través de la plataforma Zoom. El dirigente afirmó que el mecanismo busca impedir la elección de autoridades, perpetuar a la actual conducción y adoptar decisiones "de espaldas a los afiliados".

Obras por 130 mil millones en Córdoba Capital: el detalle del convenio entre Llaryora y Passerini

La convocatoria fue realizada por la Mesa Ejecutiva del Congreso Provincial, luego de recibir una nota del presidente del Comité Central de la Provincia, Marcos Ferrer, en la que solicitó que el máximo órgano partidario analice la situación institucional de la UCR cordobesa. El principal punto del orden del día será la posibilidad de prorrogar los mandatos de todas las autoridades partidarias hasta el 29 de septiembre de 2027.

A través de publicaciones en sus redes sociales, Rossi sostuvo que "la UCR tiene que resolver democráticamente sus autoridades" y cuestionó la realización de un Congreso virtual "como si estuviéramos en pandemia". Además, afirmó que la convocatoria tiene "la única finalidad de hacer un proceso opaco, viciado de legitimidad" y criticó que la sesión haya sido convocada para el mismo día en que juega la Selección Argentina. En ese sentido, aseguró que el objetivo es "intentar que no haya elecciones y entregar al radicalismo perpetuándose en el poder y tomar definiciones de espaldas a los afiliados".

Rossi también vinculó la situación con los principios históricos del partido y sostuvo que la UCR debe respetar los valores de democracia e institucionalidad que reclama en el ámbito público. En ese marco, expresó: "Reclamamos permanentemente institucionalidad al peronismo de Córdoba, con ambiciosos proyectos legislativos y no damos el ejemplo de nuestro propio partido"

Finalmente, pidió que "los congresales estén a la altura de las circunstancias y lo rechacen. La UCR es el partido de la institucionalidad" y concluyó: "Perpetuarse en el poder es lo más parecido a la Formosa de Gildo Infrán y no a la democracia que conseguimos con Alfonsín".