El dueño del Inter Miami desplazó a Techint en una obra de USD 1.200 millones en Vaca Muerta

El consorcio integrado por una empresa de Jorge Mas presentó la oferta ganadora para una obra de USD 1.200 millones en Vaca Muerta, por encima de Techint-Sacde. La estadounidense Pumpco, subsidiaria de su compañía MasTec, participa del grupo elegido para construir los dos ductos del proyecto Argentina LNG. La adjudicación definitiva se firmaría dentro de un plazo de entre 20 y 30 días.

Pumpco compitió junto con la italiana Bonatti y la argentina Contreras Hermanos. La propuesta del grupo superó a la presentada por la sociedad encabezada por Paolo Rocca y Marcelo Mindlin, dos de los empresarios con mayor presencia en las obras energéticas del país. El resultado representa la primera adjudicación exitosa de la compañía de Mas en la Argentina.

La obra fue licitada por el consorcio formado por YPF, ENI y XRG. El proyecto contempla un gasoducto de 48 pulgadas y un poliducto de 24 pulgadas, con una extensión cercana a los 527 kilómetros cada uno. Ambos conectarán Meseta Buena Esperanza con Sierra Grande y estarán destinados al desarrollo exportador de Argentina LNG.

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La empresa de Jorge Mas logró entrar al mercado argentino

MasTec, controlante de Pumpco, es una constructora estadounidense con una facturación anual cercana a los USD 14.300 millones. Su presidente es Jorge Mas, quien comparte la propiedad del Inter Miami, el equipo estadounidense que tiene a Lionel Messi como principal figura. La compañía había participado en otras tres licitaciones argentinas sin conseguir una adjudicación.

Techint volvió a perder una licitación clave para Vaca Muerta y una ítalo-argentina se quedó con el negocio

Pumpco había presentado ofertas para la reversión del Gasoducto Norte, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y el ducto de Southern Energy. En ninguno de esos procesos logró imponerse. En esta licitación, compitió junto con Bonatti y Contreras Hermanos y consiguió su primera adjudicación en el país.

El resultado dejó nuevamente afuera a Techint-Sacde. La sociedad ya había perdido semanas atrás la construcción del ducto de Southern Energy, impulsado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Se trata de su segunda derrota consecutiva en licitaciones de infraestructura vinculadas con la exportación de gas natural licuado desde Vaca Muerta.

La subasta que enfrentó a los dos consorcios

La definición se realizó mediante una subasta inversa electrónica, un mecanismo que no se había utilizado hasta ahora en una obra energética de la cuenca neuquina. Tras una primera evaluación técnica, dos consorcios quedaron habilitados para presentar sus propuestas. YPF estableció un precio máximo y los participantes comenzaron a reducir sus ofertas a través de un sistema digital.

Ninguno de los competidores conocía el monto presentado por su rival. Tampoco podía saber si el otro oferente seguía participando o ya se había retirado de la subasta. Fuentes vinculadas con el proceso sostuvieron que el formato permitió alcanzar “el monto más competitivo” para el proyecto.

“La empresa india que ganó la licitación en Vaca Muerta factura un décimo de lo que factura Techint”

El precio terminó siendo el criterio decisivo entre los dos finalistas. La experiencia acumulada en el país, las ventajas logísticas y la relación previa con los operadores tuvieron menos peso que la capacidad de sostener la propuesta más baja. El resultado consolidó una lógica que ya había aparecido en otras licitaciones recientes vinculadas con la exportación de Vaca Muerta.

Para los proveedores locales, el esquema plantea una competencia más dura frente a grupos internacionales. Las empresas extranjeras pueden operar con estructuras de costos y márgenes distintos a los de las compañías instaladas en la Argentina. En esta compulsa, la experiencia previa de Techint y Sacde no alcanzó para superar la propuesta económica del consorcio ganador.

La próxima licitación que espera Techint

La construcción de los ductos representa una parte del proyecto Argentina LNG. Todavía resta definir la provisión de los caños que se utilizarán en ambas obras, una licitación que podría abrirse hacia fines de mes. Esa instancia volverá a enfrentar a fabricantes argentinos con oferentes internacionales.

Tenaris, perteneciente al Grupo Techint, ya quedó afuera de la provisión de caños para el ducto de Southern Energy. La empresa tendrá ahora otra oportunidad de participar en Argentina LNG después de la derrota de Techint-Sacde en la obra civil. Tenaris podría volver a competir con proveedores internacionales cuando se abra la licitación de los caños, prevista hacia fines de mes.