Vaca Muerta enfrenta un nuevo desafío: por qué la infraestructura amenaza con frenar el crecimiento del sector energético

La consolidación de Vaca Muerta como motor del sector energético abrió una nueva etapa para la industria, donde el desafío dejó de ser únicamente aumentar la producción de petróleo y gas para pasar a desarrollar la infraestructura necesaria que permita sostener ese crecimiento. Mientras el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acumula proyectos por casi US$97.500 millones entre aprobados y en trámite, un informe de la consultora Paspartú sostiene que el verdadero cuello de botella pasa por el transporte, el procesamiento y la capacidad industrial para transformar esos recursos en desarrollo económico de largo plazo.

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El crecimiento de Vaca Muerta acelera las necesidades de infraestructura

Según el relevamiento de la consultora de Juan José Carbajales, al 1° de julio de 2026, el RIGI cuenta con 17 proyectos aprobados y otros 20 en trámite. Las iniciativas ya aprobadas contemplan una inversión total de US$22.914 millones, mientras que los proyectos en evaluación suman otros US$74.504 millones, lo que eleva el monto global comprometido a US$97.419 millones.

Crédito: Paspartú

La mayor parte de esas inversiones se concentra en minería (50%) y petróleo y gas (43%), mientras que Río Negro (36%), San Juan (20%) y Salta (18%) reúnen la mayor cantidad de proyectos. El informe además señala que la incorporación del upstream de petróleo y líquidos del gas al RIGI durante febrero impulsó especialmente las inversiones vinculadas a Vaca Muerta.

Crédito: Paspartú

Sin embargo, la consultora advierte que el crecimiento de la producción obliga a resolver limitaciones estructurales. "El auspicioso desafío de Vaca Muerta no reside únicamente en extraer recursos, sino en construir un sistema energético e industrial capaz de sostener su crecimiento de forma eficiente, rentable y estratégica de largo plazo", sostuvo Carbajales.

Entre esas restricciones aparecen la insuficiencia de oleoductos y gasoductos, las limitaciones en refinación y procesamiento de gas, la disponibilidad de equipos de perforación y el abastecimiento de insumos críticos como arena y combustibles. A ello se suma la necesidad de construir nuevas plantas de tratamiento para obtener productos de mayor valor agregado, como GLP, etano y gasolinas.

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El proyecto de GNL busca ampliar la capacidad exportadora

En ese contexto, el informe identifica como una de las principales apuestas el acuerdo entre Neuquén e YPF para desarrollar el denominado Proyecto GNL, aprobado mediante la Ley Provincial 3.566.

La iniciativa comprende cinco concesiones no convencionales y prevé desarrollar una cadena integrada de producción, transporte, procesamiento, licuefacción y exportación de gas natural licuado. Según la consultora, el proyecto demandará inversiones cercanas a US$18.000 millones, generará alrededor de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos y podría aportar ingresos por exportaciones de aproximadamente US$9.000 millones anuales desde 2033.

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El acuerdo contempla además un régimen especial de regalías, beneficios impositivos, estabilidad fiscal por 30 años y mecanismos de arbitraje internacional. Para la consultora, si bien algunas de esas condiciones "pueden ser opinables", el proyecto "enfrenta desafíos técnicos, logísticos y financieros excepcionales que requieren condiciones especiales de previsibilidad para su concreción".

La minería también pone presión sobre el sistema energético

El informe sostiene que la expansión minera agrega un nuevo desafío para la infraestructura energética. Con 244 proyectos en cartera de la Secretaría de Minería, de los cuales 26 concentran la mayor demanda de energía y producción, el consumo eléctrico previsto alcanzaría los 13,3 TWh, equivalente a cerca del 10% del consumo total de electricidad del país.

Desde Paspartú remarcaron que la minería, especialmente la del cobre, requiere grandes volúmenes de energía eléctrica y, en varios casos, nuevas obras de transporte para poder desarrollarse. Entre los proyectos mencionados aparecen Los Azules, Josemaría, Mara y El Pachón, algunos de los cuales ya proyectan abastecerse con energías renovables o requieren nuevas líneas de alta tensión.

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En paralelo, la consultora analiza la evolución del comercio exterior energético argentino y destacó que, tras varios años de déficit, desde 2023 comenzó un nuevo ciclo de superávit impulsado por el petróleo y el gas provenientes de Vaca Muerta y por la infraestructura construida tanto por el sector privado como por el Estado.

Por último, en el informe de Paspartú se sostiene que el escenario internacional abre oportunidades para Argentina, aunque advierte que consolidar esa posición dependerá de aumentar la competitividad, ampliar la infraestructura de transporte y licuefacción y acceder a financiamiento de largo plazo. En ese contexto, considera que el RIGI aporta previsibilidad para acelerar inversiones, aunque el crecimiento sostenido del sector dependerá de que la infraestructura avance al mismo ritmo que la producción.

GZ