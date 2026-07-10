Tragedia en España: turistas calcinados en sus autos, desaparecidos y evacuados en el peor incendio en Andalucía

Al menos doce personas murieron y otras 23 permanecen desaparecidas como consecuencia del incendio forestal que afecta desde el jueves a la zona de Los Gallardos, Bédar y Lubrín, en la provincia española de Almería. La magnitud del desastre obligó a la Junta de Andalucía a elevar el Plan Infoca a fase de emergencia, desplegar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ordenar evacuaciones en distintos núcleos poblados.

El incendio comenzó durante la tarde en el paraje de Almocáizar, dentro del municipio de Los Gallardos, y se propagó rápidamente favorecido por las condiciones meteorológicas y la vegetación de la zona.

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El servicio de emergencias 112 de Andalucía describió el episodio como "el incendio con las consecuencias más graves registradas hasta la fecha" en la región, situándolo entre los siniestros más graves de la comunidad por su balance de víctimas mortales en las últimas décadas.

Entre las personas que murieron intentando escapar de las llamas, cuatro fueron halladas en el interior de un auto que, aunque todavía continúan las pericias para su reconocimiento, fue identificado como británico ya que tenía el volante del lado de la derecha.

Otras siete víctimas murieron mientras caminaban por una rambla, luego de haber abandonado el auto en el que viajaban, intentando esquivar el fuego.

Además de las víctimas mortales, el balance sanitario incluye dos personas hospitalizadas y otras cuatro atendidas sobre el terreno. Una mujer fue evacuada con quemaduras al Hospital Universitario Torrecárdenas y otra persona ingresó por inhalación de humo; también se sitúa entre los heridos a un hombre con quemaduras en Bédar y otra persona atendida por la rotura de un tobillo durante el desalojo. La mayoría de las víctimas son británicas y belgas.

La Guardia Civil busca gente que hubiera podido quedar atrapada en el interior de las casas y habilitó un puesto en el puerto de La Garrucha para recibir denuncias y a los familiares de las víctimas que puedan aportar perfiles genéticos para identificar a las personas que fallecieron. “Hay 3.200 hectáreas calcinadas hasta ahora”, dijo el presidente en funciones de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, quien tenía previsto asumir este viernes un nuevo mandato.

Despliegue y evacuaciones

En las tareas de extinción trabajan unos 150 efectivos del Plan Infoca, con brigadas forestales, autobombas, unidades médicas y de coordinación, además del apoyo de medios aéreos y de la Unidad Militar de Emergencias, incorporada ante la rápida evolución del incendio.

Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, calificó la situación de “tragedia sin precedentes”, lamentando que no se ha podido salvar la vida de estos doce vecinos: “No hay palabras para tanto dolor. Es una noticia terrible y hoy el corazón de todos los andaluces está de luto”.

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Además, ante las complicaciones en las vías de evacuación, el consejero rogó máxima prudencia a la población e insistió en que se eviten las zonas afectadas y no se escojan “caminos que no están coordinados” sin el guiado explícito de las autoridades.

Las evacuaciones afectan a varios núcleos de población del Levante almeriense. Por el momento, siguen desalojados vecinos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y viviendas del Pinar de Bédar, tal y como indica Diario de Almería.

54 personas se encuentran alojadas en el Centro de Artes Escénicas, que están siendo atendidas por los efectivos de emergencias y los voluntarios de Cruz Roja. Además, Cadena SER indica que entre 80 y 100 vecinos han sido reubicados en Lubrín, en el teatro municipal y el polígono industrial, atendidos por la corporación local, el servicio de emergencias 112 y vecinos que han facilitado alimentos, agua y la apertura de comercios fuera del horario habitual.

Uno de los episodios más delicados de la noche se produjo en la carretera principal de Bédar. El avance del fuego cruzó la calzada y convirtió la vía en una ratonera, lo que impidió utilizar los autocares previstos para la evacuación y obligó a desviar a gran parte de los afectados hacia Lubrín.

Posible origen bajo investigación del fuego

El servicio Emergencias 112 Andalucía ha gestionado más de 150 llamadas desde el inicio del incendio. Los primeros avisos situaban las llamas en el kilómetro 511 de la N-340A y varios alertantes indicaron que se había caído un cable antes de que comenzara un fuego que se extendió con rapidez hacia la masa forestal próxima a la carretera. La causa del incendio sigue sin determinarse oficialmente y deberá aclararla la investigación.

En la madrugada de este viernes, Emergencias 112 Andalucía habilitó un teléfono de asistencia para los familiares de los afectados por el incendio. Este servicio está disponible en el número 677 904 624 y lo presta el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED).

RM/LT