Dos muertos por el incendio de una fábrica de pirotecnia en Italia

En medio de la locura mundialista, que dispara el consumo de todo tipo de pirotecnia, dos personas murieron como consecuencia de un incendio tras una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de Italia este miércoles. Según informó el diario italiano La Repubblica, fue en una construcción que pertenecía a la empresa Pirotecnica Mattei, en Borgorose, en la provincia de Rieti.

La explosión provocó un incendio y una gran columna de humo, que alertó a la población de la zona y disparó la alarma que llevó a bomberos, médicos, personal de emergencia y agentes de Policía al lugar. Pronto aseguraron la zona y pusieron en marcha de operaciones de rescate.

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Los bomberos recuperaron de entre los escombros los cuerpos de las dos víctimas, identificados como una mujer y un hombre joven. Otros dos trabajadores que se encontraban también en el lugar tuvieron la suerte de resultar ilesos, según reportaron los equipos de rescate que llegaron al lugar.

La misma fábrica había sufrido otra explosión con muertos tres años atrás

Según reporta La Repubblica, otra explosión se había producido en la misma empresa en julio de 2023. En aquella ocasión, tres trabajadores que estaban preparando materiales pirotécnicos perdieron la vida.

La policía italiana investiga ahora si la fábrica estaba correctametne habilitada para establecer la responsabilidad por las muertes.

MB/ML